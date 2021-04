Povestea impresionantă a verighetei deținute de Regina Elisabeta a II-a, decorată cu o inscripție secretă

Prințesa Elisabeta a Marii Britanii a primit inelul de logodnă de la locotenentul Philip Mountbatten în 1947, la scurt timp după ce tatălui ei și-a exprimat acordul în legătură cu nunta lor. Atât inelul, cât și verigheta de nuntă a Reginei, pe care le poartă de 73 de ani, au o poveste impresionantă.

Citește și Prințul Harry și Meghan Markle, mesaj emoționant după moartea Prințului Philip

Philip Mountbatten nu a cheltuit niciun ban pentru bijuteriile care au consfințit relația sa cu Elisabeta, pe atunci Prințesă de York. Verigheta soției sale a fost făurită din aur galez, iar metalul prețios a fost donat de supușii regali din Țara Galilor, spune Ingrid Seward în cartea sa Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh.

Conform expertei în istoria Familiei Regale, Regina nu și-a dat jos niciodată verigheta, bijuterie care conține o inscripție secretă. La început, 3 persoane știau ce scrie în interiorul verighetei. Acum, că Prințul Philip nu mai este, au rămas doar două: Regina și bijutierul. Dacă acesta mai este în viață, firește.

Și inelul de logodnă al Reginei Elisabeta a II-a are o poveste frumoasă. Conform The Mirror, bijuteria a fost imaginată de Prințul Philip însuși și creată cu ajutorul diamantelor desprinse dintr-o tiară care i-a aparținut mamei sale, Prințesa Alice.

Coronița a fost un dar de nuntă primit de Prințesa Alice de la Țarul Nicolae al II-lea și Țarina Alexandra.

Inelul, din aur alb, este înnobilat cu un diamant central de trei carate, care e, la rândul lui, încojurat de 5 diamante mai mici.

Vezi mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos!

Locotenentul Philip Mountbatten și Prințesa Elisabeta s-au căsătorit la 20 noiembrie 1947, la Westminster Abbey, în fața a 2.000 de oaspeți. Peste 200 de milioane de oameni au urmărit ceremonia la televizor.

În februarie 1952, Elisabeta a devenit Regină, după ce tatăl ei, Regele George al VI-lea, a murit. Ceremonia de încoronare a avut loc la 2 iunie 1953, la Westminster Abbey.

Philip a fost făcut Duce de Edinburgh, Earl of Merioneth și Baron de Greenwich de socrul său, imedit după nuntă. A fost numit Prinț al Marii Britanii în 1957.

Prințul Philip a murit vineri dimineață la vârsta de 99 de ani.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: EXCLUSIV Irina Margareta Nistor și Codin Maticiuc, din culisele MIAMI BICI