Pravda, un ziar pro-Kremlin, a publicat numărul rușilor morți în Ucraina

Publicația a ”scăpat” informația cu numărul soldaților ruși, decedați în războiul din Ucraina, iar acesta este mult mai mare decât cifrele oficiale.

Tabloidul rusesc Kosmoslyaka Pravda a menționat faptul că, potrivit Ministerului Apărării din Rusia, numărul oficial al soldaților care au murit în invazia din Ucraina este 9.861. Numărul este mult mai mare decât cifrele oficiale care spun că pierderile sunt ordinul sutelor.

Yaroslav Trofimov, corespondent pentru The Wall Street Journal, a postat pe Twitter recent:

”Komsomolskaya Pravda, un tabloid pro-Kremlin, consemnează faptul că, potrivit Ministerului Apărării din Rusia, 9.861 de soldați ruși au murit în Ucraina și alți 16.153 au fost răniți.

”Ultimele cifre oficiale ale Rusiei, pe 2 marie, arătau că doar 498 de soldați pieriseră în război. Este fascinant că cineva chiar a publicat informația reală.

Ori ziarul a fost hackuit ori cineva de acolo a primit cifrele reale și le-a postat”.

Foto: Getty