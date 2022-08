Premierul României a anunțat câți bani primesc de la stat sportivii medaliați la Campionatele Europene din 2022

Vara acestui an a fost una plină pentru sportivii români, mulți dintre aceștia reușind să obțină medalii la Campionatele Europene.

David Popovici a reușit să se impună în probele de 100 și de 200 metri liber, stabilind și un record mondial, în timp ce canotorii au adus acasă nu mai puțin de 10 medalii (6 de aur și 4 de argint). Medalii s-au mai câștigat și la tenis de masa, atletism, lupte și sărituri de la înălțime. Iar sportivii medaliați au fost primiți și felicitați la Guvern de către Premierul României.

Iată mai jos lista tuturor sportivilor români care au câștigat medalii la Campionatele Europene din 2022:

Aur

Andreea Ana - lupte (cat. 55 kg)

David Popovici - înot (100 și 200 metri liber)

Ioana Vrînceanu și Denisa Tîlvescu - canotaj (dublu rame)

Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan - canotaj (dublu rame)

Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş - canotaj (dublu vâsle)

Ionela Cozmiuc - canotaj (simplu vâsle, categorie uşoară)

Magdalena Rusu, Iuliana Buhuş, Ancuţa Bodnar, Denisa Tîlvescu, Mădălina Bereş, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş şi Adrian Munteanu - canotaj (8+1 feminin)

Bianca Ghelber - atletism (aruncarea ciocanului)

Cătălin Chirilă - kaiac-canoe (canoe simplu 1.000 metri)

Bernadette Szocs - tenis de masă (dublu feminin)

Constantin Popovici - sărituri de la înălțime

Argint

Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu - tenis de masă (dublu mixt)

Elizabeta Samara și Andreea Dragoman - tenis de masă (dublu feminin)

Cătălin Preda - sărituri de la înălțime

Bronz

Alina Vuc - lupte (cat. 50 kg)

Mădălina Bereş, Iuliana Buhuş, Magdalena Rusu şi Amalia Bereş - canotaj (patru rame feminin)

Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan-Constantin Berariu, Florin Lehaci - canotaj (patru rame)

Mihai Chiruţă, Ciprian Tudosă, Ioan Prundeanu şi Marian Enache - canotaj (patru vâsle masculin)

Adina Diaconu - tenis de masă (dublu feminin)

Cătălin Chirilă - kaiac-canoe (C-1 500 m)

Potrivit celor spuse de premierul Nicolae Ciucă, premiile pe care campionii români le vor primi de la statul român vor fi majorate cu 50% față de sumele care erau oferite până în prezent.

„După foarte mulți ani, prin rezultatele voastre ați reușit din nou să aduceți bucurie și emoție pentru toți românii, bucurie și emoție pentru că am văzut din nou drapelul ridicându-se la cel mai înalt nivel pe catarg. Am ascultat cu toții, de acasă, imnul României de mai multe ori și, în felul acesta, recunoașterea pe care o meritați pe deplin cred că reprezintă felicitările pe care noi, astăzi, vi le adresăm în semn de apreciere și considerație pentru ceea ce ați făcut pentru țară. Se spune că sportivii sunt cei mai buni ambasadori ai României. Așa este, datorită rezultatelor și nivelului vostru de ambiție, datorită eforturilor reușiți să duceți numele României, să duceți simbolurile României pe toate meridianele lumii. Pentru asta, în numele guvernului și în nume personal, vă mulțumesc și exprim încă o dată recunoștința și aprecierea. Şi pentru că rezultatele trebuie răsplătite, am avut o analiză la nivel guvernamental, am discutat împreună cu domnul secretar general, cu Ministerul Finanțelor și am luat decizia ca, în următoarea ședință de guvern - nu cea de mâine, pentru că timpul este foarte scurt - să majorăm premiile care vă sunt acordate prin HG 1447/2007, cu 50%, și este un gest cât se poate de firesc, în baza resurselor pe care le avem. Am avut întâlniri cu președintele Comitetului Olimpic și de fiecare dată am discutat problemele și neajunsurile legate de partea administrativă care să asigure pregătirea pentru competiții la cel mai înalt nivel. Sunt programe și angajamente la nivel guvernamental, la nivelul Comitetului Olimpic, astfel încât să putem să ridicăm nivelul infrastructurii sportive, atât la nivel de comitet, atât la nivel de federații, precum și la nivel de unități administrative. În calitate de premier, nu pot decât să îmi asum în continuare decizia ca împreună cu guvernul să găsim cele mai bune modalități pentru a putea să sprijinim toate aceste eforturi pentru a crea cadrul necesar astfel încât tot ceea ce ține de responsabilitatea noastră, de responsabilitatea Comitetului Olimpic, să se concretizeze într-o infrastructură de pregătire mai bună și, nu în ultimul rând, să continuăm acest dialog și lucrul împreună, astfel încât Strategia națională pentru sport să poată să fie agreată și aprobată în cel mai scurt timp”, a spus Nicolae Ciucă.

Iată mai jos sumele pe care le vor primii sportivii români de la stat:

Aur - 55.500 de lei în prezent (37.000 de lei înainte de majorare)

Argint - 33.000 de lei în prezent (22.000 de lei înainte de majorare)

Bronz - 22.500 de lei în prezent (15.000 de lei înainte de majorare)

Locul 4 - 6.750 de lei în prezent (4.500 de lei înainte de majorare)

Locul 5 - 6.000 de lei în prezent (4.000 de lei înainte de majorare)

Locul 6 - 4.500 de lei în prezent (3.000 de lei înainte de majorare)

Vezi și: EXCLUSIV pe VOYO - „La Oraș” - O comedie blană în jungla urbană