Premiile Gopo 2021 | Cine sunt actorii și filmele românești care au strălucit la gală

Cele mai bune filme românești realizate în 2019 și 2020 au fost premiate, marți seară, în cadrul Galei Premiilor Gopo. Ediția din acest an a marcat multe debuturi în fimul de lungmetraj.

Amfiteatrul „Mihai Eminescu” din Bucureşti a fost gazda ediție din acest an a Premiilor Gopo. Gazda evenimentului a fost actorul și comediantul Adrian Nicolae, care și-a început seara cu o glumă din arsealul său obișnuit:

„Cinematografia română e ca ursul carpatin. Ambele sunt protejate de statul român”, a spus comendiantul. Nu s-a râs cu poftă, dar s-a apludat mai târziu când au fost anunțați câștigătorii. Iată-i!

CEL MAI BUN FILM DE LUNGMETRAJ

COLECTIV

CEA MAI BUNĂ REGIE

ALEXANDER NANAU - colectiv

CEL MAI BUN ACTOR ÎNTR-UN ROL PRINCIPAL

MIHAI CĂLIN - 5 Minute

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎNTR-UN ROL PRINCIPAL

DIANA CAVALLIOTI - pentru rolul Liliana Calomfir din filmul 5 Minute

CEL MAI BUN ACTOR ÎNTR-UN ROL SECUNDAR

EMANUEL PÂRVU - pentru rolul Coman din filmul 5 Minute

CEL MAI BUN SCENARIU

DORIAN BOGUȚĂ ȘI LOREDANA NOVAK - Urma (debut)

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ ÎNTR-UN ROL SECUNDAR

ELVIRA DEATCU - pentru rolul Maria Holban din filmul 5 Minute

CEA MAI BUNĂ IMAGINE

OLEG MUTU - Dragoste 2. America

CEL MAI BUN MONTAJ

ALEXANDER NANAU, GEORGE CRAGG ȘI DANA BUNESCU - colectiv

CEL MAI BUN FILM DE DEBUT

ACASĂ - Radu Ciorniciuc

CEL MAI BUN DOCUMENTAR

ACASĂ

TÂNĂRA SPERANȚĂ

ALMA BUHAGIAR - pentru regia scurtmetrajului Împreună (debut)

CEL MAI BUN FILM EUROPEAN

SORRY WE MISSED YOU/ ÎN ABSENȚA DVS. - regia Ken Loach | Marea Britanie, Franța, Belgia (distribuitor: Independența Film)

PREMIUL PUBLICULUI

MIAMI BICI - Jesús del Cerro

În cadrul galei, sculptorul machetist Enache Hărăbor a fost distins cu Premiul special pentru întreaga carieră. De asemenea, criticul de film Magda Mihăilescu a primit Premiul Special.

Fotografii: PRO TV

