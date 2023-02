Premiile Grammy 2023: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Beyonce, regina serii

Beyoncé a doborât recordul pentru cele mai multe premii Grammy câștigate de un artist vreodată , după ce și-a adus în palmares cel al 32-lea trofeu la ceremonia de anul acesta. Premiile Grammy au fost transmise, în direct, exclusiv online, pe VOYO.

Cântăreața a făcut istorie când a câștigat trofeul pentru cel mai bun album dance/electronic pentru Renaissance. Astfel, l-a depășit pe dirijorul maghiar-britanic Georg Solti, al cărui record de 31 de premii data de peste 20 de ani.

„Încerc să nu fiu prea emoționata”, a spus Beyonce, acceptând premiul.

Sursa foto: GETTY IMAGES

Artista a mai cucerit trofeele pentru Best Dance/Electronic Recording cu piesa “Break My Soul,” Best Tradițional R&B Performance cu “Plastic Off the Sofa” și Best R&B Song pentru “Cuff It".

Diva a strălucit pe scenă într-o spectaculoasă rochie Gucci, decoltată și cu umerii goi, cu corset nude în partea de sus și argintie cu volane de la talie în jos.

Diva a mai avut încă un outfit - o rochie neagră, elegantă.

Jennifer Lopez a fost și ea una dintre cele mai admirate vedete ale serii, într-o superbă rochie Gucci, cu volane supradimensionate, pietre prețioase și un decolteu sexy.

Pe lista celor mai bine îmbrăcate vedete s-a aflat și Taylor Swift, într-un oufit Roberto Cavalli.

Cardi B a fost una dintre cele mai excentrice vedete ale serii, într-o ținută Gaurav Gupta Couture.

Megan Fox a ales Muhair Murad, iar Machine Gun Kelly un costum D&G.

Câștigătoarea trofeului Record of The Year cu About Damn Time, Lizzo, a purtat o ținută D&G.

Mai jos, lista cu cele mai importante premii acordate la Gala Grammy 2023:

Record of the Year - “About Damn Time,” Lizzo

Album of the Year - “Harry’s House,” Harry Styles

Song of the Year - “Just Like That,” Bonnie Raitt, songwriter (Bonnie Raitt)

Best New Artist - Samara Joy

Best Pop Solo Performance - “Easy on Me,” Adele

Best Pop Duo/Group Performance -Unholy,” Sam Smith and Kim Petras

Best Traditional Pop Vocal Album - “Higher,” Michael Bublé

Best Pop Vocal Album - “Harry’s House,” Harry Styles

Best Dance/Electronic Recording - “Break My Soul,” Beyoncé

Best Dance/Electronic Music Album -“Renaissance,” Beyoncé

Best Rock Performance - “Broken Horses,” Brandi Carlile

Best Metal Performance - “Degradation Rules,” Ozzy Osbourne featuring Tony Iommi

Best Rock Song - “Broken Horses,” Brandi Carlile, Phil Hanseroth and Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile)

Best Rock Album - “Patient Number 9,” Ozzy Osbourne

Best Alternative Music Performance - “Chaise Longue,” Wet Leg

Best Alternative Music Album - “Wet Leg,” Wet Leg

Best R&B Performance - “Hrs & Hrs,” Muni Long

Best Traditional R&B Performance - “Plastic Off the Sofa,” Beyoncé

Best R&B Song - “Cuff It,” Denisia “Blu June” Andrews, Beyoncé, Mary Christine Brockert, Brittany “Chi” Coney, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant, Morten Ristorp, Nile Rodgers and Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé)

Best Progressive R&B Album - “Gemini Rights,” Steve Lacy

Best R&B Album - “Black Radio III,” Robert Glasper

Best Rap Performance - “The Heart Part 5,” Kendrick Lamar

Best Melodic Rap Performance - “Wait for U,” Future featuring Drake and Tems

Best Rap Album - “Mr. Morale & the Big Steppers,” Kendrick Lamar

