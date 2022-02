Prietenia neobișnuită dintre un șofer și un păianjen gigant. Îl îngrijește de un an în mașina lui

Prietenia neobișnuită dintre un bărbat și un păianjen imens, pe care îl crește în mașina personală, a impresionat tot internetul!

Șoferul, un australian de 42 de ani, a găsit păianjenul anul trecut pe bordul mașinii.

„Măcar am scăpat de prietenii care îmi tot cereau să îi duc cu mașina în tot felul de locuri”, a spus mulțumit “stăpânul” arahnidei adorate.

Poate că majoritatea oamenilor ar fugi ca naiba de păianjeni, dar nu și Chris Taylor, un manager de 42 de ani care locuiește în Australia.



În urmă cu exact un an, bărbatul a descoperit acest păianjen mare și păros în mașina lui și a decis să-l adopte și să-l lase să circule liber prin vehicul. I-a dat și un nume, Steve. Și, de-a lungul timpului, dimensiunea lui s-a dublat!

"A apărut acum un an pe bord și l-am zărit în timp ce așteptam la semafor. Era doar jumatate din ce a devenit acum. I-am umărit evoluția de-a lungul timpului. A crescut destul de mult! La un moment dat chiar am încercat să-l scot afară, dar a doua zi s-a întors. Am găsit păianjenul ascuns sub parasolar. Evident că i-a plăcut în mașina mea și de aceea a revenit aici”, a spus australianul mai glumă sau mai în publicația online The Mirror.

Fără îndoială, Chris nu se teme de păianjeni, însă recunoaște că nu-i place când companionul său începe să se plimbe cu rapiditate prin mașină în timp ce el conduce. “Știu că păianjenul meu i-ar înspăimânta pe mulți și nici eu nu-s prea feiricit atunci când el apare la câțiva centimetri de capul meu, mai ales când conduc. Acum câteva luni, din cauza lui era să fac un accident de toată frumusețea”, a povestit australianul.

"L-am numit Steve, de ce nu? I-am păstrat numele chiar dacă recent am descoperit că e femelă. Pasagerii mei se sperie de moarte și chiar țipă când apare Steve". Australianul a mai spus că de când el și păianjenul lui au devenit faimoși pe Internet e foarte mulțumit pentru că prietenii lui îl ocolesc, nemaicerându-i să îi ia cu mașina din oraș.

Foto: Chris Taylor / Caters news / Shutterstock



