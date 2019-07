Prima zi de NEVERSEA 2019. INNA și ATB dezvăluie cum a fost atmosfera

A fost un 4 iulie fericit la malul Mării Negre, în prima zi a festivalului NEVERSEA 2019. Zeci de mii de oameni au simțit atmosfera de vacanță creată de cei mai titrați artiști ai muzicii electronice.

Apa Mării Negre a fost mai caldă în prima zi de NEVERSEA 2019. Cel puțin așa au simțit ei care s-au încins bine pe plajă pe ritmurile artiștilor care au urcat pe scenă în prima zi a festivalului. DJ BULLY, ESAUNUE și CODY B2B JAMES AKI au deschis balul la ora 14.00, însă fanii i-au așteptat pe „grei” să facă vrăji la platane.

INNA a cântat mai bine de o oră pe scena principală a festivalului de la Constanța, unde și-a impresionat fanii cu ultimele ei hituri în limba spaniolă.

„A fost o super atmosferă, m-am simțit foarte bine pe scena de la NEVERSEA. Aveam deja experiența UNTOLD, dar mi-am dorit să vin și la NEVERSEA, la mare, la mine acasă!”, a spus INNA.

Noul show al INNEI a fost prezentat în premieră aseară la festivalul de la malul mării, iar vara aceasta artista urmează să cânte la festivaluri în Estonia, Finlanda, Ungaria, Spania, Turcia.

ATB: „România, de asta te iubesc!”

Andre Tanneberger, cunoscut sub numele de scenă ATB, s-a simțit din nou bine în România. Artistul german a fost la UNTOLD anul trecut, dar și la petrecerea de Revelion a Capitalei, unde a pus muzică în fața a zeci de mii de oameni.

La NEVERSEA 2019 a urcat pe scena principală joi seară, de la ora 23.30, și a făcut un show total. Muzicianul a împărtășit cu fanii săi experiența de la NEVERSEA printr-o postare pe Instagram. „România, de asta te iubesc!”, a scris DJ-ul german.

Într-un interviu acordat PROTVPLUS.RO, DJ-ul german a dezvăluit cum a reușit el să se mențină în topuri vreme de 20 de ani. Urmăriți-l mai jos!



NEVERSEA 2019: 55.000 de oameni în prima zi

Pe scena principală, petrecerea a fost deschisă de PARTYDUL KISS FM, condus de Olix și Dan Fințescu. Artistul american G-EAZY a fost pentru prima dată în România și s-a declarat impresionat de fanii pe care i-a găsit. Mai mult decât atât, pentru ca s-a simțit atât de bine la malul Mării Negre, artistul le-a cerut organizatorilor să-i prelungească durata show-ului.

“Este pentru prima dată când vin în România. Tot ce am auzit, înainte să ajung, au fost poveștile despre Dracula. Însă am găsit aici un public minunat și am rămas impresionat de căldura și de energia cu care m-au primit” , a declarat G-EAZY.