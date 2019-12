Primele nume confirmate la SAGA Music Festival!, cel mai nou festival de muzicÄƒ electronic, care va fi Ã®n BucureÈ™ti

ALDA și Insomniac, unii dintre liderii mondiali ai scenei electronic dance music, anunță primele nume confirmate la SAGA Music Festival!

București, 6 decembrie 2019 – ALDA și Insomniac, doi dintre liderii mondiali ai scenei electronic dance music, anunță lansarea SAGA Festival, primul festival de muzică electronică de mare amploare din București și primii artiști confirmați: Disclosure, Don Diablo, Faithless DJ set, Marshmello și Meduza.

Un număr limitat de abonamente pentru cele 3 zile de festival sunt deja disponibile la prețul special de numai 99 lei/ buc. + taxe (21 €) pe Bilete.ro și în rețeaua națională Bilete.ro.

SAGA Festival vine în România pe 5-7 iunie 2020 și aduce pasionaților de festivaluri și de concerte o experiență muzicală absolută: peste 150 de artiști, 5 scene care vor găzdui show-uri din mai multe genuri muzicale, susținute de-a lungul a 3 zile de concerte și de distracție!

Evenimentul, care va transforma Bucureștiul în epicentrul unei experiențe muzicale absolut inovatoare, este organizat de două dintre cele mai importante companii din industria evenimentelor muzicale de la nivel mondial: ALDA și Insomniac, în parteneriat cu organizatorul local The Mission.

Cei doi jucători internaționali și-au unit forțele anul trecut pentru a continua să lanseze și să dezvolte proiecte de succes, completând palmaresul evenimentelor memorabile, precum: binecunoscutul AMF din Amsterdam (Amsterdam Music Festival) și EDC (Electric Daisy Carnival) din Las Vegas, cel mai mare festival internațional dedicat genului EDM (electronic dance music). The Mission, organizatorul local, are peste 19 de ani de activitate, fiind cunoscut pe piața din România pentru cele peste 120 de evenimente de muzică electronică și nu numai – marca The Mission.

Intrarea SAGA Festival pe scena festivalurilor din Europa de Sud-Est reprezintă un moment important pentru pasionații de evenimente și de concerte live din București, care se vor putea bucura de primul festival de muzică electronică de mare amploare din capitală. SAGA promite publicului din România o experiență de neuitat, indiferent de preferințele muzicale personale.

Atmosfera electrizantă a festivalului va fi întreținută de un live set marca Howard and Guy Lawrence, cunoscuți sub numele de Disclosure, pionieri ai genului deep house, nominalizați de cinci ori la Premiile Grammy UK. Începându-și cariera muzicală în adolescență, cei doi frați și-au construit reputația de producători ai unora dintre cele mai emblematice imnuri house ale secolului 21.

Pe măsură ce parcul Izvor se va transforma într-un uriaș ring de dans, Don Diablo, regele future-house-ului care a urcat pe locul 6 în TOP 100 DJ Mag, se va alătura festivalului pentru a delecta participanții cu un show de excepție care va include unele dintre cele mai iubite hit-uri internaționale.

Sister Bliss, un nume-reper al muzicii electronice, va pune publicul în mișcare, încălzind atmosfera festivalului cu un show marca Faithless DJ set. Membră a cunoscutei trupe britanice Faithless, Sister Bliss, care a depășit recordul de vânzări de 15 milioane de albume în întreaga lume, după lansarea pe piață a numai puțin de șase discuri, pregătește pentru publicul din România un show memorabil.

Primului val de artiști confirmați pentru SAGA Festival i se alătură și Marshmello, superstarul care a câștigat recent titlul de „Favorite Artist – Electronic Dance Music (EDM)” la premiile AMA de anul acesta (American Music Awards 2019), dominând o categorie mult disputată în care fuseseră nominalizate în trecut nume importante ale scenei internaționale, precum: The Chainsmokers sau Avicii. Superstarul american, iubit pentru aparițiile sale memorabile, este unul dintre muzicienii care a cunoscut, după debutul său din 2015, o creștere fulminantă pe scena muzicală internațională.

Iar confirmările nu se opresc aici. MEDUZA, un artist italian responsabil pentru cel mai important dance hit al anului 2019, „Piece Of Your Heart”, completează seria artiștilor care vor oferi publicului din România o experiență muzicală absolută.

SAGA Festival își propune să revoluționeze piața evenimentelor muzicale live prin pregătirea unor experiențe memorabile, imersive, a unor show-uri de lumini, proiecții și spectacole vizuale impresionante pe care organizatorii le vor oferi festivalierilor, pe lângă concertele electrizante. Toate detaliile vor fi dezvăluite de-a lungul următoarelor luni, pe măsură de noi informații despre SAGA Festival vor fi anunțate public.

Acest nou proiect al ALDA și Insomniac, companii ce organizează peste 350 de show-uri și au peste 30 de brand-uri de evenimente muzicale vizitate de milioane de participanți din întreaga lume, va contribui la dezvoltarea pieței de evenimente muzicale live din România și își propune să atragă festivalieri din întreaga lume, care se vor reuni la București pentru prima ediție a acestei sărbători muzicale de mare amploare. Iar acesta va fi doar începutul, SAGA propunându-și să devină unul dintre punctele de reper de pe piața festivalurilor muzicale internaționale.

Numărul limitat de abonamente pentru cele trei zile de festival, la preț special de numai 99 lei + taxe (21 euro), disponibile pe Bilete.ro sau în rețeaua națională Bilete.ro, sunt gândite ca un cadou de bun venit oferit de organizatori primilor cumpărători, pasionați de festivaluri.