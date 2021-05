Primul târg de vinuri din după relaxarea restricțiilor, la Muzeul Național al Țăranului Român

In primele zile ale revenirii la viata a economiei romanesti, industria vinicola face rapid primii pasi si se reintalneste fata in fata cu publicul iubitor si consumator de vinuri si cu reprezentantii HORECA din Bucuresti, organizand primul Targ de vinuri al ultimilor 2 ani si probabil primul targ specializat din Romania din aceeasi perioada.

Producatorii romani de vinuri isi vor intalni publicul ce va degusta majoritatea vinurilor lansate pe piata in 2020 si 2021, intr-o locatie predestinata pentru acest eveniment ce-si propune relansarea pietei de vinuri premium romanesti: la Muzeul National al Taranului Roman

Vin(o)laMTR este un proiect pilot, care va genera statistici relevante, folositoare Guvernului in strategia de relansare a industriei de evenimente.

Categoria vinuri si in special cea de vinuri premium destinate HORECA, au fost printre cele mai lovite de efectele generate de Pandemia COVID 19 iar revenirea nu va fi usoara, insa producatorii romani arata ca stiu sa se mobilizeze chiar si in timpul atat de scurt care a fost alocat organizarii targului si sa se prezinte in fata publicului in cea mai buna forma, la un eveniment structurat dupa toate normele de eticheta care guverneaza organizarea unei expozitii de vinuri.

Evenimentul va reuni intre 40 si 50 de crame, marea majoritate din Romania si aproximativ 400 de etichete diferite, plus un VIP Lounge, unde consumatorii vor putea sa deguste vinurile din categoria Super-premium si Editii Limitate.

Alegerea de a organiza Targul in aer liber si de a nu astepta momentul prielnic organizarii lui intr-o locatie la interior nu este dictata doar de nevoia de a relua rapid contactul direct al industriei cu piata, sau de regulile si normele sanitare in vigoare, ci si de acceptarea unui adevar de netagaduit: pentru a se bucura la maximum de vinuri, consumatorul trebuie sa se simta in largul lui, iar astazi, publicul nu se mai simte confortabil in locatii aglomerate la interior. Acesta este un adevar care va ramane valabil destul de mult timp chiar si dupa ce pandemia va fi trecut.

Organizarea Targului va fi foarte stricta, in conformitate cu toate normele sanitare in vigoare, participarea fiind posibila doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, precum și pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maxim 14 zile anterior desfășurării activității).

Organizatorul evenimentului va instala la intrarea in incinta Targului un punct de testare rapida, asigurand astfel posibiliatea de a participa si celor care nu pot prezenta una dintre variantele de mai sus.

Targul va fi organizat de CONNSOLA, un grup de companii ce isi propune relansarea industriei de evenimente specializate si evenimente generaliste, sub marca Facut in Tara Mea, brand al ACDBR – Asociatia Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania, proiect ce are ca scop cresterea consumului de produse fabricate in Romania, pentru a impulsiona relansarea economiei romanesti.