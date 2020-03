PRO TV a lansat emisiunea exclusiv digitală Doctor de bine

În fiecare miercuri, Liliana Curea și medici specialiști vorbesc despre subiecte de interes din domeniul pediatriei

PRO TV a lansat emisiunea online Doctor de bine! În fiecare miercuri, la ora 11:00, jurnalista Liliana Curea va prezenta în exclusivitate online un subiect de interes din domeniul pediatriei, alături de specialiști cu experiență în medicină. Emisiunea digitală poate fi urmărită pe stirilePROTV.ro și protvplus.ro, dar și pe Facebook și YouTube.

“Am întâlnit mulți oameni care ajung în fata medicului și spun: ''cred că am boala X, pentru că am citit eu pe internet și am văzut că astea sunt simptomele”. Din păcate, se aplică uneori și în cazul celor care au copii. Sunt foarte multe grupuri de părinți unde se discută inclusiv problemele de sănătate și alegerea unui tratament sau altul. Aceste grupuri sunt utile în anumite situații, dar nu atunci când trebuie pus un diagnostic.

Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru foarte simplu: doar doctorul este în măsură să îți spună ce problemă de sănătate ai tu sau copilul tău și ce tratament trebuie urmat, nu internetul, nu vecina sau prietenii. ''Doctor de bine'' își propune să aducă în fața părinților medici foarte bine pregătiți, care să raspundă tuturor întrebărilor pe care le au în legătură cu problemele de sănătate care pot apărea în cazul celor mici.

Vom avea în fiecare săptămână un specialist cu care vom discuta situații obișnuite sau mai puțin obișnuite, boli cunoscute sau care apar mai rar. Ne va spune când trebuie să se alarmeze părinții și cum pot rezolva lucrurile fără a-l duce pe cel mic la spital. Și, mai ales, cum să nu intre în panică, indiferent de situație.”, a spus Liliana Curea despre emisiunea Doctor de bine.

Miercuri, de la ora 11:00, Liliana Curea o va avea invitată pe Gabriela Bar, de la Institutul Pentru Sănătatea Mamei și Copilului

„Mâine o vom avea alături de noi pe dr. Gabriela Bar, medic primar pediatru, șefa Compartimentului de Primiri Urgențe din cadrul INSMC. Doctor de bine este un proiect adaptat realității zilelor noastre, când oamenii își iau informațiile din mediul online. Tocmai de aceea, vrem să aibă acces la informații și sfaturi corecte, de la persoane specializate și în măsură să le ofere.”, spune Liliana despre ediția de miercuri.

Jurnalista PRO TV și invitata sa vor discuta despre subiecte de actualitate în această perioadă: gripa sezonieră și coronavirus. Ce atitudine au părinții? Cer mai multe informații sau clarificări? Ce situații sunt întâlnite la urgențe? Cât de important este medicul de familie?

De asemenea, cele două vor discuta și despre un alt subiect relevant: care sunt bolile care sunt specifice perioadei de primăvară, iar părinții vor putea afla care sunt semnele la care să acorde mai multă atenție. Toți cei care au întrebări referitoare la subiectele abordate le pot scrie la comentariile emisiunii live de pe Facebook, iar Liliana și invitata sa vor răspunde punctual.

Un reach mai mare de 325.000 pentru prima ediție a emisiunii Doctor de bine!

În prima ediție a emisiunii, jurnalista Liliana Curea l-a avut alături pe medicul pediatru Mihai Craiu și au discutat despre protejarea copiilor de bolile sezoniere.

Discuția a făcut ca emisiunea să aibă peste 325.000 reach pe pagina de Facebook Știrile PRO TV! Pe stirileprotv.ro, protvplus.ro și pagina de YouTube Știrile PRO TV au fost înregistrate peste 52.000 de vizualizări ale primei ediții.