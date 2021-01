Procesul #metoo s-a încheiat, după ce un judecător al Curții de Faliment din America a aprobat luni, 25 ianuarie, planul de lichidare al companiei The Weinstein Co. Din banii obținuți, producătorul Harvey Weinstein va plăti 17 milioane de dolari femeilor care l-au acuzat de agresiuni sexuale.

În 2017, Hollywood-ul a fost zguduit de unul dintre cele mai mari scandaluri sexuale din toate timpurile. Atunci, mai multe actrițe i-au adus acuzații grave lui Harvey Weinstein, unul dintre cei mai cunoscuți producători din Cetatea Filmului.

Printre cele care l-au acuzat pe cineast că le-a hărțuit sexual se numără Salma Hayek, Lena Headey, Cara Delevingne sau actrița Gwyneth Paltrow. Mai mult, actrița Rose McGowan l-a acuzat pe Weinstein de viol.

83% dintre femeile care s-au constituit parte vătămată în procesul lui Harvey Weinstein “și-au exprimat ferm dorința de închidere a procesului prin acceptarea acestui plan”, scrie Daily Mail. Declarația a fost făcută chiar de către judecătoarea Mary Walrath, care a aprobat planul de lichidare al companiei lui Harvey Weinstein. Banii vor fi impărțiți la cele peste 50 de victime, iar cele care i-au adus acuzații grave cineastului ar putea primi până la 500.000 de dolari.

Harvey Weinstein a fost demis din The Weinstein Co, studioul de film pe care l-a fondat împreună cu fratele său, și a făcut tratament pentru dependența de sex. Cineastul, în vârstă de 68 de ani, a fost condamnat anul trecut la 23 de ani de închisoare pentru viol şi agresiune sexuală. El este încarcerat la penitenciarului de maximă securitate din Alden, New York.

Cum a pornit mișcarea #metoo

După acuzațiile aduse lui Harvey Weinstein, tot mai multe femei au prins curaj și au povestit pe rețelele de socializare despre traumele pe care le-au suferit după ce au fost abuzate sau hărțuite sexual. Milioane de femei din întreaga lume au folosit hashtag-ul #metoo (#ȘiEu n.r) și așa a luat naștere mișcarea care luptă împotriva abuzului și hărțuirii sexuale. Mișcarea Me Too a fost aleasă ca Persoana Anului în 2017.

