Race for the Cure, cursa în care poți alerga pentru a salva viețile unor femei din România

Românii au fost mai activi după ridicarea restricțiilor de mișcare impuse de noul coronavirus. Dacă până acum au făcut sport doar pentru ei, la sfârșitul lunii septembrie pot alerga și pentru viețile altora.

Race for the Cure România, competiția de alergare la care te poți înscrie pentru a contribui la însănătoșirea celor din jur, are loc în mediul online în acest an. În perioda 25-27 septembrie, românii pot alerga sau merge pe jos, individual sau în echipe, cu scopul de a strânge bani care vor fi folosiți în scop caritabil.

Pentru al șaselea an la rând, România se aliniază la start în cursa pentru prevenirea și combaterea cancerului la femei. Anual, conform estimărilor, sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei, iar numărul deceselor se ridică la 3.209. Evenimentul, organizat de Fundația Renașterea, se bucură deja de participarea unor vedete precum Andreea Esca, Inna, Alexandra Dinu, Iuliana Tudor, Laura Cosoi, Atena Boca și Ada Condeescu.

Cum poți să participi

Accesează platforma online https://www.raceforthecure.eu/ro și depune o donație minimă de 50 de lei, pentru a susține cauza și pentru a te putea înscrie în campanie. Donația minimă a fiecărui participant se va transforma în ecografii, mamografii și acțiuni de susținere a pacientelor oncologice din România.

Dacă reușești să strângi mai mulți prieteni, poți crea o echipă căreia să-i dai un nume.

Alege orașul și țara unde vrei să faci plimbarea (3.000 de metri) sau alergarea (5.000 de metri). Poate fi în parc, la sală sau pe banda de acasă, nu contează unde alergi/mergi.

Anunță pe conturile tale de social media că te-ai înscris la Race for the Cure, folosind hashtagurile #RFTC2020 și #Renasterea2020! Îi vei convinge, astfel, și pe alții să susțină cauza.

„Statisticile sunt alarmante, plasând România pe un nemeritat loc fruntaș în ceea ce privește rata mortalității în Europa, deoarece prevenția și diagnosticarea precoce încă nu sunt prioritare, iar dramele femeilor diagnosticate cu cancer sunt copleșitoare. Haideți să colorăm Facebook-ul, Instagram-ul, Tik-Tok-ul în roz în zilele Digital Race for the Cure, să donăm și să îi îndemnăm pe toți să o facă. Fiecare înscriere e trasformată de Fundația Renașterea în analize medicale pentru femeile defavorizate, ce le pot salva viața!”, spune Mihaela Geoană, președinte și co-fondator al Fundației Renașterea.

Premiera pe care o aduce ediția din 2020 este că participarea diasporei la Race for the Cure, de oriunde din Europa, va putea aduce susținere și donații femeilor din România pentru prevenția și combaterea cancerului de sân, de col uterin sau ovarian.

Cancerul la femei în România

Peste jumătate dintre pacientele cu cancer din România (58,4%) sunt diagnosticate abia în stadiile III și IV, comparativ cu statele europene, unde 70-80% dintre cazurile noi de cancer sunt depistate în stadiile incipiente ale bolii (0, I și II).

Cancerul de sân este unul dintre principalele cauze de mortalitate pentru femeile din România: prima cauză pentru categoria de vârstă 15 – 49 de ani, a treia cauză pentru categoria 50 – 69 de ani și a patra ca dizabilitate (Globocan, 2018).

Anual, conform estimărilor, sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei la nivel național, iar numărul deceselor se ridică la 3.209. Printr-un calcul simplu, corelând statistici locale cu cele europene, poate fi estimat că, în condițiile în care mortalitatea în România ar fi similară cu cea europeană, numărul de decese ar fi 2.406, ceea ce înseamnă că înregistrăm un număr suplimentar de 800 de decese anual, comparativ cu statele europene.

Mai mult, conform datelor analizate în cadrul studiului, fiecare persoană decedată din cauza cancerului de sân a pierdut prematur aproximativ 13 ani de viață.

