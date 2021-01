Raed Arafat a fost vaccinat împotriva COVID-19: „Să nu ascultați ştiri nefondate”

La două săptămâni după ce în România a început campania de vaccinare anti-COVID-19, Raed Arafat și-a făcut vaccinul în fața jurnaliștilor care au transmis live evenimentul.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a afirmat că a făcut acest gest pentru a le arăta tuturor că recomandă un vaccin pe care și l-a făcut și el, adăugând că este un gest de normalitate.

Citește și

„Este un gest de normalitate. Noi am făcut un pas acum şi abia am aşteptat să ajung să pot să mă vaccinez şi am promis că fac acest lucru public şi l-am făcut public ca să arăt un lucru. Ce recomandăm, îl facem și noi. Nu recomandăm oamenilor să se vaccineze dacă noi nu ne-am vaccina. Îndemnul meu către toți este să înțeleagă că asta este speranța care o avem la acest moment. Asta este calea pe care dacă o urmează cât mai mulți, vaccinul fiind voluntar, nu e obligatoriu, este considerat vaccin sigur, este un vaccin care este gratuit. Dacă totuși cât mai mulți îl facem, reuşim poate să ajungem cât mai repede către o situaţie de normalitate. Îndemnul meu către toți este să nu asculte toate aceste ştiri nefondate, afirmații nefondate despre vaccin şi să meargă pe informațiile care sunt furnizate și care sunt justificate științific”, a spus Raed Arafat.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a fost întrebat de jurnaliștii prezenți dacă există angajați ai DSU care refuză să se vaccineze, iar Raed Arafat a răspuns că există 5 persoane: „La Departament avem, dacă nu mă înșel, vreo 4 sau 5 colegi care nu vor să se vaccineze, dar la acest moment pot să menționez că doi dintre ei au fost recent cu COVID-19 pozitiv. Sunt unii care vor informații mai multe. Este normal, nu este la ordin. Cum am zis, explicăm și cine dorește se vaccinează”.

foto: captură Știrile PRO TV

Vezi și: Prof. dr. Cătalin Copăescu, Chirurg de Excelență - În această perioadă asistăm la o întâlnire între două pandemii