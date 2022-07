Ramona Crăciunescu, la locul tragediei unde și-a pierdut fetița și iubitul

Pe 3 septembrie 2017, Ramona Crăciunescu și-a pierdut fiica de 6 ani și iubitul într-un incendiu. Fosta concurentă de la Survivor România a mers recent la locul tragediei.

Ramona Crăciunescu, fostă concurentă la Survivor România, a povestit în timpul competiției un episod tragic din viața ei, întâmplat acum aproximativ 5 ani.

În timp ce Ramona Crăciunescu se afla în vacanță alături de iubitul ei și cei doi copii, în nordul stațiunii Mamaia, rulota în care se aflau a luat foc. “Eram într-un weekend la mare, eu, iubitul și copiii. Eram parcați cu autorulota. Am observat o lumină foarte puternica, iar atunci cand am iesit din baie luase foc toată rulota. Am încercat să sting focul și am fost arsă pe mână. A avut loc o explozie, a apucat să iasă fiul meu, iubitul meu a ieșit și el, ars. În foc nu poți să intri și nu poți să rezisti. Am intrat de mai multe ori, am luat foc amandoi, și tot n-am găsit-o. El a decedat la șapte zile după accident, eu am fost în comă, n-am participat la înmormântarea fetiței, nici a iubitului", a povestit fosta concurentă Survivor.

La aproape 5 ani de la evenimentul nefericit, Ramona Crăciunescu a mers în locul unde s-a petrecut tragedia.

“După 5 ani, încă se vede aluminiul de la rulotă lipt în asfalt și sticla care s-a topit. Și în stradă se mai văd încă urme. Aici era un copac care a ars”, a spus aceasta într-un filmuleț pe care l-a postat pe TikTok.