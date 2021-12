Rapperul Drakeo the Ruler, înjunghiat în culise în timpul unui festival din Los Angeles

Drakeo the Ruler, în vârstă de 28 de ani, urma să cânte în cadrul festivalului Once Upon a Time in L.A., însă a fost ucis înainte de a urca pe scenă. Conform poliției, artistul a fost înjunghiat în culise, însă nu se cunoaște identitatea atacatorului.

Un festival de muzică rap, la care urmau să cânte și „greii” 50 Cent și Snoop Dogg, a fost anulat în urma unui incident neobișnuit. Rapperul Drakeo the Ruler a fost înjunghiat în culise de o persoană necunoscută, sâmbătă seară.

Transportat la spital, artistul nu a supraviețuit rănilor, scrie revista People.

Puțin după ora 22.00, spectatorii au fost anunțați că festivalul a fost anulat, iar Snoop Dogg a părăsit zona de concerte la scurt timp după atac.

Oamenii legii au împânzit zona pentru a încerca să dea de atacator, însă nu au reușit să identifice niciun suspect.

Drakeo the Ruler a avut și el probleme cu legea. În 2016 a fost acuzat de omor prin imprudență și tentativă de omor, după decesul unui tânăr de 24 de ani. În 2019 a fost achitat de aceste acuzații.

