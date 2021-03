Reacția ministrului de interne după ce Raluca Turcan a fost surprinsă fără mască în compania a 8 persoane

Raluca Turcan a încălcat regulile impuse de pandemie la un eveniment desfășurat în aer liber, sâmbătă, în Tălmaciu, județul Sibiu. Ministrul muncii a oferit un punct de vedere după ce i s-a atras atenția că nu purta mască, deși se afla în compania a 8 persoane.

Ministrul muncii, Raluca Turcan, a participat sâmbătă la o acțiune de împădurire în zona muntoasă a orașului Tălmaciu din județul Sibiu. La evenimentul organizat de Consiliul Județean Sibiu au participat șefa instituției județene, Daniela Cîmpean, și alți membri ai PNL.

UPDATE 31 martie 2021 - Raluca Turcan: „Am solicitat să fiu amendată”

„Am solicitat să fiu amendată. Consider că este corect, chiar dacă au fost doar câteva momente și în tot restul timpului, am respectat regulile. A fost o neatenție, pentru care îmi pare rău, nicidecum nu a fost o sfidare sau nepăsare. Înțeleg criticile și mi le asum, dar trebuie să explic și manipulările care au apărut mai ales în mediul on-line: într-un mod tipic lor, cei de la PSD au suprapus imagini de la acțiunea de împădurire cu fotografii mai vechi, cum este fotografia în care apar la masă alături de echipa mea din Sibiu, asta arată și direcția vădit manipulatoare a acestei situații, a scris Raluca Turcan, miercuri, pe Facebook.

Organizatorii acțiunii de plantare au postat pe rețelele sociale fotografii de la eveniment, imagini din care se vede că nu respectau regulile de distanțare impuse de pandemie și referitoare la purtarea măștilor de protecție.

Într-un dintre fotografii, Raluca Turcan apare în bena unei camionete, fără mască, alături de ale 8 persoane care nu se protejează corespunzător.



FOTO: turnulsfatului.ro

Ministrul muncii a reacționat la acuzația că a sfidat regulile instituite de guvern cu doar o zi înainte.

„Condiția pentru participarea la acțiunea de împădurire a fost ca fiecare participant să facă un test antigen. De asemenea, la locația din aer liber, situată pe deal, au fost disponibile măști și dezinfectanți. Cea mai apropiată localitate se află la 6 km, unde rata de infectare era de 0,33. Fotografiile invocate nu au fost reprezentative pentru ansamblul celor aproximativ 5 ore petrecute în aer liber.

Măștile au fost purtate, cu puține excepții, de regulă când se făceau fotografii, se servea masa sau când se consumau băuturi răcoritoare. Rămân o adeptă a măștii de protecție și a vaccinării și cred în continuare, cu tărie, în nevoia respectării măsurilor”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Ea a publicat o serie e fotografii, din care reiese că regulile au fost respectate. Însă doar parțial.



FOTO: Raluca Turcan Facebook

Adrian Bibu, administratorul județului Sibiu, a fost internat la Spitalul Județean Sibiu cu Covid-19 la trei zile după ce a participat la acțiunea de plantare de la Tălmaciu, informează turnulsfatului.ro.

Ministrul de interne: legea e una pentru toți

Ministrul de interne, Lucian Bode, a declarat miercuri că legea trebuie respectată de toată lumea în aceeași manieră și că regulile instituite de guvern sunt pentru toți.

„Toți suntem egali în fața legii, toți răspundem în fața legii. Și Voiculescu, și Turcan”, a spus Lucian Bode, amintind că poliția are la dispoziție 6 luni pentru a-i amenda pe cei care încalcă legea.

Anterior, ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, a fost surprins fără mască de protecție pe holurile Palatului Parlamentului. Conform News.ro, Voiculescu a stat circa 20 de minute fără masca de protecţie. În acest timp a vorbit la telefon şi s-a salutat cu doi colegi.

Fotografii: Agerpres/Turnul Sfatului

