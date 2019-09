Rebel sau Ruler? Explică ce te definește și câștigă invitații la The Global Forum for Open Branding 

20 de experți internaționali vin la București pe 17 și 18 octombrie 2019 pentru două zile în care brandingul își găsește locul în centrul strategiei de business. Vrei să fii acolo? Participă la concursul de mai jos!

Jurnalul internațional Brandingmag revine în România cu cea de-a două ediție a conferinței REBELS AND RULERS - The Global Forum for Open Branding. PROTV organizează un concurs pentru cei care își doresc un loc în sală.



Prezentările din cadrul primei ediții REBELS AND RULERS au demonstrat că brandingul este mai complex decât designul, mai mult decât logo-ul și mai mult decât advertisingul; au arătat versatilitatea și aplicabilitatea învățăturilor brandingului în dezvoltarea personală, construirea comunităților, organizarea corporativă și chiar în prezența unei națiuni pe scenă mondială.

În acest an, conferință face un pas firesc înainte, ducând conversația către cultură de brand, atât în interiorul, cât și în exteriorul unei persoane, companii, comunități, sau țări.

Având tema centrală “Brand Culture Inside and Out”, REBELS AND RULERS va aduce în discuție: Cum pot brandurile să vadă și să prevadă schimbările culturale în timp ce acestea evoluează? Care tactici s-au dovedit cele mai eficiente în comunicarea valorii și autenticității într-un ritm susținut?

Și cum te poți asigura că generezi o cultură organizațională creativă, iar nu rigidă, în momentul în care compania se concentrează mult (atât intern cât și extern) pe eficientizare și tehnologizare?

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările care vor fi abordate de cei 20 de speakeri, experți de la companii și agenții de renume internațional, pe 17 și 18 octombrie 2019, în București.

Lista speakeri:

Amy Avery, Droga5 - Chief Intelligence Officer

Thomas Marzano, Philips - Global Head of Brand Experience

Nanne Bos, ING - Head of Global Brand Management

Kerrie Finch, futurefactor - Founding Partner & President

Nick Bailey, futurefactor - Creative Partner & CEO

Hans Brouwer - fondator si CEO MassiveMusic (cei care au creat identitatea audio pentru Premier League, castigand aurul la Transform Awards Europe in 2017, in categoria Best Use of Audio Branding Category)

Pe parcursul a două zile de conferință și workshopuri, aceștia vor împărtăși cu publicul soluții practice, contra-indicații, cât și cele mai eficiente modalități pentru a construi un brand puternic pentru un start-up sau pentru o companie cu vechime în piață.

Anul acesta, evenimentul așteaptă peste 900 de participanți, manageri, antreprenori, creativi, specialiști în marketing și experți în recrutare sau dezvoltare de personal, toți fiind afectați în mod direct de puterea brandului cu care lucrează.

Despre conferință

REBELS AND RULERS este cea mai relevanță conferință de business și branding a Europei de Est, care aduce laolaltă specialiști în domeniu din toată lumea, pentru a inspiră și stimula business-urile locale. Peste 20 de speakeri internaționali își vor împărtăși experiență pe parcursul a două zile de conferință și workshopuri pe teme bazate pe creativitate și tehnologie. Evenimentul va avea loc pe 17 și 18 octombrie, în București, la centrul de conferințe Willbrook Platinum. Website: RebelsRulers.com.

Despre organizator

Organizatorul conferinței este Brandingmag, jurnalul independent internațional lansat în 2011, care oferă conținut analitic despre industria de branding globală. Echipa Brandingmag este formată din jurnaliști dedicați și contribuitori internaționali, specialiști în branding și marketing din agenții și companii de renume mondial.

Revista aduce expertiză lor aproape de marketeri și antreprenori prin analize de calitate a tot ceea ce ține de strategii și campanii fresh de branding, identitate și dezvoltare de brand, și execuții impresionante.