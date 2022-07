Record de participanți la a șaptea ediție a Boovie, festivalul de book-trailere pentru elevi

Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Boovie s-a încheiat duminică, 17 iulie, la Focșani, în prezența a peste 1200 de elevi din 38 de județe din țară, dar și din Republica Moldova, un record absolut în istoria oricărui eveniment de educație extrașcolară din România.

Lor li se adaugă echipierii din Vrancea, precum și 300 de voluntari, elevi și profesori, al căror număr ridică bilanțul final la peste 1500 de participanți.

Sloganul ediției din acest an, „Home for seven years”, a fost inspirat de cele două mari teme abordate în romanele pentru care elevii au realizat book-trailerele: familia și prietenia. Totodată, festivalul care de șapte ani aduce împreună tineri pasionați de literatură și cinematografie a devenit o familie pentru cei care se întorc la Focșani să repete experiența.

În timpul festivalului, desfășurat în perioada 15-17 iulie 2022 în inima Focșaniului, elevii au putut participa la 28 de ateliere, workshopuri, întâlniri, mini-conferințe și evenimente, care au avut ca protagoniști nume de referință din domeniul cinematografiei și al teatrului - Pavel Bartoș, Anghel Damian, Bogdan Iancu, Florentina Bratfanof, Florin Marica, Crăița Nanu (selecționer TIFF), Maria Dobre (EducaTIFF), Adrian Damian, Bran Marius-Cătălin, Olimpia Săpunaru, Bogdan Trifan - dar și din domenii precum educație și financiar - activistul social Valeriu Nicolae, universitari precum Lucia Chicoș și Iolanda Gîrleanu (UNATC), influencerul Achim Scarlat (Dezaburit), Victor Miron (fondatorul Book Truck), Cătălina Dodu (CEO Atos IT Solutions&Services), Claudia Oprescu (Scoala de bani, BCR), profesorul și autorul Doru Căstăian, studenta Ioana Tătărușanu.

Mulțumim Voyo, care ne-a permis vizionarea scurtmetrajului realizat de Pavel Bartoș, „Tradiții românești”, Bad Unicorn, pentru premiatul la TIFF „Pentru mine tu ești Ceaușescu” și Independența Film, pentru filmul „Coupez”, cel care a deschis Festivalul Internațional de Film de la Cannes 2022. Filmele au fost vizionate în locații indoor, dar și outdoor, în Piața Unirii.

Prezentă pentru prima dată la Festivalul Boovie, trupa Bosquito a cântat vineri seara pentru cei peste 1000 de oameni prezenți în Piața Unirii din Focșani.

Numărul mare de book-trailere finale, 344, a impus o jurizare în două etape – juriul de evaluare și de premii pe secțiuni a fost alcătuit din Adrian Sitaru, Mihai Dragolea, Ioana Lascăr, Lucia Chicoș, Iolanda Gîrleanu, Florentina Bratfanof, precum și elevii Diana Cheivan și Emanuel Stoican, iar juriul de premii pentru Gala Boovie și Marile Premii i-a avut în componență pe Pavel Bartoș, Anghel Damian, Aida Economu, Crăița Nanu, Bogdan Iancu, Diana Cheivan și Emanuel Stoican. Pentru al doilea an consecutiv, au fost aleși în juriu reprezentanți din rândul elevilor care au participat la edițiile anterioare în calitate de concurenți.

Cu o evoluție impresionantă de la an la an a producțiilor aflate în concurs, misiunea juriului de a acorda Marele Premiu nu a fost deloc ușoară. Echipa ”Ambrosia”, de la „Colegiul Național Sfântul Sava” din București, a câștigat Marele Premiu cu trailerul realizat pentru cartea „Cum să te împrietenești cu întunericul“, a lui Kathleen Glasgow.

Focșaniul a devenit neîncăpător pentru toți participanții la Festivalul Boovie. Au fost asigurate gratuit 900 de locuri de cazare, în 19 locații din Focșani și pe o rază de 20 de km în jurul municipiului, transportul de la locurile de sosire către cele de cazare și apoi către spațiile evenimentelor, masa pentru participanți și voluntari.

Eforturile de a organiza un eveniment de o asemenea amploare au fost sprijinite printr-o substanțială contribuție financiară și logistică asigurată de instituții publice care s-au alăturat constant în ultimii ani în organizarea și susținerea Festivalului Boovie - Consiliul Județean (cazare si masa pentru 600 de participanți, voluntari, juriu etc.), Primăria și Consiliul Local ale municipiului Focșani (116 premii, traineri, staff tehnic etc.).

Evenimentul este inițiat de Asociația Grow Up Project și Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” și susținut de către Dedeman, care celebrează ”30 de ani buni alături de oameni buni”, ATOS IT Solutions and Services, „Școala de bani” by Banca Comercială Română, Profi Rom Food, Aegon Sucursala Florești, Fundația Bosch România, Coca Cola, Digi, care pentru al treilea an consecutiv oferă internet de bandă largă, dar și premii; Fujitsu este sponsorul concursului de grafică de carte ”Ilustriada Boovie”, prin care aducem în atenția publicului elevi cititori și graficieni talentați. Festivalul a fost sprijinit și de firme din județ, precum Rikora FLM, Aviputna, Javu, Scorpion, LVAS Skoda, VEF, BeeHere (marca Cirast), GSMobile, alături de Neosoft Galați.

Au fost acordate 116 premii și mențiuni în bani și 40 de premii speciale, oferite de Editura Corint, Editura Epic, Storia Books, Editura Trei, Centrul Lingvistic Twinkle Star, Atos IT Solutions &Services, DIGI.





Premiile Juriului si Marele premiu Boovie 2022

• MARELE PREMIU BOOVIE - echipa Ambrosia (Colegiul Naţional „Sfântul Sava“, București), pentru trailerul romanului „Cum să te împrietenești cu întunericul“, de Kathleen Glasgow

• PREMIUL PENTRU REGIE - echipa Hit List (Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă“ din Urlați), pentru trailerul romanului „Născută din fum și os“, de Laini Taylor

• PREMIUL PENTRU MONTAJ - echipa Ambrosia (Colegiul Naţional „Sfântul Sava“, București), pentru trailerul romanului „Cum să te împrietenești cu întunericul“, de Kathleen Glasgow

• PREMIUL PENTRU IMAGINE - echipa Kream (Liceul Teoretic „Lucian Blaga“, Reghin) pentru trailerul romanului „Hamnet“, de Maggie O’Farrell

• PREMIUL PENTRU SCENARIU - echipa Inocenții (Colegiul Național „Iulia Hasdeu“, București) pentru trailerul romanului „Hamnet“, de Maggie O’Farrell

• PREMIUL PENTRU SCENOGRAFIE ȘI COSTUME - echipa Jumpcut (Palatul Copiilor din Cluj-Napoca) - pentru trailerul romanului „Hamnet“, de Maggie O’Farrell

• PREMIUL PENTRU COLOANĂ SONORĂ ORIGINALĂ - echipa Jar (Colegiul Național „Liviu Rebreanu“ din Bistrița) - pentru trailerul făcut romanului „Cel care mă așteaptă“, de Parinoush Saniee

• PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE MASCULINĂ - Mircea Popescu, pentru rolul din trailerul romanului „Născută din fum și os“, de Laini Taylor (echipa Hit List, Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă“, Urlați)

• PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ INTERPRETARE FEMININĂ

Mirabela Porondi pentru rolul din trailerul romanului „Cel care mă așteaptă“, de Parinoush Saniee (echipa echipa Overthink, Colegiul Național „Vasile Alecsandri“, Bacău)

EX AECVO - Teodora Fugaciu pentru rolul din trailerul romanului „Născută din fum și os“, de Laini Taylor (echipa Arcadia Studios, Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu“, București)

