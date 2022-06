Refugiata din Ucraina, acuzată că a destrămat o familie din UK, se apără: “A fost decizia lui!”

Presa din UK a relatat în urmă cu o lună cazul unei britanice care a rămas fără bărbat , după ce acesta s-a îndrăgostit de o refugiată din Ucraina, pe care a primit-o în gazdă.

Lorna Garnett a povestit pentru Daily Star și alte publicații din Anglia calvarul prin care a trecut după ce bărbatul cu care avea o relație de 8 ani și doi copii a părăsit-o pentru Sofiia, o refugiată din Ucraina.

Sofiia, care lucrează în domeniul IT, s-a înscris inițial în programul guvernului britanic de relocare a persoanelor din Ucraina, dar a devenit frustrată de procesul complicat și lent și a cerut ajutor pe rețelele de socializare. Așa a dat de Tony, un agent de pază din Bradford, West Yorkshire. Bărbatul s-a oferit s-o cazeze în locuința pe care o împărțea cu Lorna în Bradford.

Britanica a povestit că Sofiia a început să poarte “topuri decoltate prin casă și să se dea cu ruj roșu atunci când Anthony se întorcea de la serviciu”. După două săptămâni, Lorna a cedat și i-a spus Sofiiei că trebuie să părăsească locuința. Femeia a rămas uimită când bărbatul ei i-a spus că o va urma pe refugiată. Zis și făcut! Anthony și Sofiia locuiesc acum în casa mamei bărbatului și spun că sunt mai fericiți ca niciodată.

Ce mesaj a postat refugiata din Ucraina pe o rețea de socializare

După ce a fost supusă oprobriului public, ucraineana a luat atitudine și a postat un mesaj pe o rețea de socializare.

Sofiia a subliniat că ea “nu a furat pe nimeni” și a catalogat drept "prostii" afirmațiile potrivit cărora ar fi o “distrugătoare de familii”.

“Primul lucru pe care vreau să îl spun este că eu nu am furat pe nimeni din familie. A fost decizia lui conștientă. Decizia unui bărbat de 29 de ani care are dreptul să se îndrăgostească, are dreptul să fie fericit și are dreptul să aleagă cu cine să fie. (...) Chiar credeți că poate fi cineva “răpit” dintr-o familie fericită în 10 zile? (...) Anthony și cu mine suntem bine! Prin urmare, le mulțumesc celor care m-au susținut de la început și au știut că în spatele acțiunii mele se află ceva real și minunat”, a scris Sofiia, potrivit Daily Star.

Anthony a comentat și el la postarea iubitei: “Cât de mult vă înșelați unii dintre voi cu negativismul vostru. Adevărul va fi dezvăluit curând”.

Fotografii: Facebook/ Instagram