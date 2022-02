Regina Elisabeta a II-a are COVID-19. În ce stare se află suverana Marii Britanii

Suverana Marii Britanii în vârstă de 95 de ani are COVID-19. Ştirea a fost făcută public în cadrul unei declarații oficiale emisă de Palatul Buckingham.

Vestea vine după ce recent Prințului Charles a fost confirmat pozitiv cu virusul Sars-Cov2. După doi ani de proceduri foarte dure menite să o ţină departe pe regina Marii Britanii în vârstă de 95 de ani, de orice risc, iată că, din păcate, suverana se confruntă cu momente mai puțin plăcute.

Ea se află sub atenta observaţie a medicilor, iar aceștia au declarat că fac tot posibilul ca ea să rămână într-o stare cât mai bună. Din păcate, infecţia s-a răspândit şi în cadrul membrilor personalului său.



FULL DETAILS: The Queen tests positive for Covid and is experiencing mild cold-like symptoms https://t.co/LAnE9BcdqG