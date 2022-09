Regina Elisabeta a II-a este sub supraveghere medicală. Mesajul transmis de Liz Truss, șefa guvernului britanic

O aeronavă privată, la bordul căreia s-a aflat nepotul Reginei, Prințul William, a aterizat la Aberdeen (Scoția), cel mai apropiat oraș de palatul Balmoral. Ducele de Cambridge este însoțit de Ducele de York, Earlul de Wessex și Countesa de Wessex. Prințul William se va deplasa la palat pentru a fi aproape de bunica sa, scrie BBC.com.

În timp ce Regina Marii Britanii este îngrijită la Balmoral, câteva zeci de turiști s-au adunat în fața Palatului Buckingham de la Londra pentru a se ruga pentru suverană. Presa britanică relatează că unii dintre ei au lacrimi în ochi, impresionați de momentul crucial în care se află familia regală.

Prințul Charles se află la palatul Balmoral, la căpătâiul mamei sale, anunță BBC. Fiul Reginei Elisabeta a II-a este moștenitorul de drept al Coroanei britanice. El i-a fost alături suveranei în ultimele zile, în care starea sa de sănătate s-a înrăutățit.

Știrea inițială:

BBC și-a suspendat toate emisiunile obișnuite până cel puțin la ora 18:00 pentru a informa telespectatorii despre sănătatea Reginei.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, în vârstă de 96 ani, este cea mai longevivă din istoria țării și a sărbătorit recent jubileul de platină.

Liz Truss, șefa guvernului britanic, a confirmat informația despre starea de sănătate a reginei prin intermediul contului de Twitter.

„Întreaga țară este profund îngrijorată de informația de la Palatul Buckingham de după-amiază. Gândurile mele, și ale poporului Regatului Unit, sunt alături de Majestatea Sa, Regina, și de famila ei, în aceste momente”, a scris șefa guvernului de la Londra.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.