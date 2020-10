Un oficial din fruntea Organizației Mondiale a Sănătății le-a cerut guvernelor să nu mai folosească izolarea și carantina la nivel național drept metodă principală de combatere a pandemiei de coronavirus, invocând consecințele devastatoare asupra economiei și asupra sănătății publice.

WATCH: Dr David Nabarro, the WHO's Special Envoy on Covid-19, tells Andrew Neil: 'We really do appeal to all world leaders: stop using lockdown as your primary control method'. Watch the full interview here: https://t.co/XLdaedsKVS #SpectatorTV @afneil | @davidnabarro pic.twitter.com/1M4xf3VnXQ