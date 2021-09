Robert O'Neill, pușcașul marin creditat cu uciderea lui Osama bin Laden, știe cum pot fi opriți talibanii

În mai 2011, lumea occidentală scăpa de Osama bin Laden, în urma unei misiuni de mare risc organizate de pușcașii marini ai SUA în Pakistan. La mai bine de 10 ani de atunci, militarul care e creditat cu uciderea liderului al-Qaeda, are o soluție radicală la problema Afganistanului ocupat de talibani.

Robert O'Neill (45 de ani) este un fost pușcaș marin al SUA care a participat la misiunea Operation Neptune Spear, din mai 2011, care l-a eliminat pe liderul terorist Osama bin Laden.

Activ în serviciul militar în perioada 1996-2012, Robert O'Neill este cunoscut în lume drept militarul care l-a împușcat pe cel mai căutat terorist al secolului. În prezent, fostul pușcaș marin este consultant pe probleme de război al postului TV Fox News și un comentator extrem de vocal al evenimentelor sângeroase din Afganistan .

Recent, Robert O'Neill a declarat pentru Fox Business că SUA ar trebui să renunțe la „regulile stupide de angajament” și să acționeze în forță pentru îndepărtarea de la putere a talibanilor.

El a criticat decizia președintelui Joe Biden de a retrage trupele din Afganistan și crede că soluția e alta.

„[Biden] ar face bine să fie gata să lupte. De aceea nu trebuie să dăm o dată de retragere. Îi vom retrage pe băieții noștri când îi vom retrage și o vom face cum vrem noi. Nu-mi vine să cred că talibanii ne spun că dacă nu negociem cu ei…. Eu nu negociez cu talibanii, îi ucid. Nu e chiar atât de greu”, a declarat fostul pușcaș marin.

Robert O'Neill și controversa eliminării lui Osama bin Laden

Într-un interviu din 2013, Rob O'Neill dezvăluia, sub protecția anonimatului, că el l-a ucis pe Osama bin Laden, în timpul misiunii desfășurate de grupul SEAL Team Six. Un an mai târziu, în urma anchetelor realizate de mai multe publicații de peste Ocean, s-a aflat că el se află în spatele interviului-confesiune.

Foștii săi colegi din Marină l-au acuzat că a încălcat „codul tăcerii”, care le interzice pușcașilor marini să-și aroge dreptul pentru acțiunile lor pe câmpul de bătălie.

Conform lui O'Neill, el și cu un alt pușcaș l-au încolțit pe bin Laden. După ce colegul lui a ratat să-și atingă ținta, el l-a împușcat de două ori pe liderul terorist. Însă, un alt militar care a participat la misiunea de eliminare a liderului al-Qaeda a susținut că cel care l-a ucis pe bin Laden este alt pușcaș marin, rămas anonim.

Unele declarații care au răzbătut în presă susțin că bin Laden era deja rănit, dacă nu chiar mort, în momentul în care O'Neill s-a apropiat de el și l-a împușcat de două ori în cap.

Cu toate acestea, Rob O'Neill a fost creditat cu uciderea liderului terorist, la 2 mai 2011, în Pakistan. Guvernul SUA nu a negat și nu a infirmat declarațiile lui O'Neill, însă superiorii săi au făcut apel la militari să respecte codul tăcerii, pe care s-au angajat să-l respecte.

Fostul pușaș marin este căsătorit, din august 2017, cu Jessica, o femeie pe care a cunocut-o la o conferință unde el a fost invitat să vorbească. Împreună au doi copii.

