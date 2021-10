RomÃ¢nii È™i-au Ã®ncheiat sÄƒptÄƒmÃ¢na cu "RomÃ¢nia, te iubesc"!, "È˜tirile PRO TV" È™i "Filmul PRO"! PRO TV , lider de audienÈ›Äƒ

Paul Angelescu ne-a prezentat, aseară, la România, te iubesc! reportajul „Viitor de viță veche”, unde am văzut cum arată o parte din cramele din țară, cum au fost modernizate și am cunoscut doi tineri antreprenori care au început de la zero, cu ajutorul fondurilor europene, o mică afacere în domeniul viticol.

PRO TV a fost, aseară, lider incontestabil de audiență pe toate categoriile de public. Emisiunea România, te iubesc! a înregistrat 5.2 puncte de rating și 18.4% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 3.8 puncte de rating și 13.3% share. La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 și 49 de ani, din mediul urban, în intervalul orar 18:00 – 18:58, PRO TV a condus topul televiziunilor cu 4.6 puncte de audiență și 17.8% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 3.8 puncte de rating și 14.9% share.

Știrile PRO TV au fost, din nou, în topul preferințelor telespectatorilor. Jurnalul a fost lider absolut de audiență pe toate categoriile de public și a înregistrat 9.4 puncte de rating și 26.9% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.4 puncte de rating și 15.3% share. La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 și 49 de ani, din mediul urban, în intervalul orar 18:59 – 19:57, PRO TV a condus topul televiziunilor cu 8.0 puncte de audiență și 25.5% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 5.7 puncte de rating și 18.2% share. La nivel național, în medie, peste 1.7 milioane de telespectatori urmăreau PRO TV.

Acțiunea din The Mechanic 2 i-a ținut pe telespectatori în fața televizoarelor. Filmul a condus toate topurile de audiență și a înregistrat 12.0 puncte de rating și 29.3% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 8.6 puncte de rating și 21.0% share. La nivelul publicului cu vârsta cuprinsă 18 și 49 de ani, din mediul urban, în intervalul orar 19:58 – 21:56, PRO TV a condus topul televiziunilor cu 9.0 puncte de audiență și 25.0% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe locul 2 avea 8.7 puncte de rating și 24.0% share. În medie, la nivel național, peste 1.7 milioane de telespectatori urmăreau Filmul PRO.

