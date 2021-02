Roverul Perseverance a ajuns pe Marte! Primele imagini publicate de NASA de pe Planeta Roșie

Americanii au reușit un nou salt uriaș pentru omenire, după cum afirma în urmă cu aproxiamtiv 50 de ani astronautul Neil Armstrong, atunci când reușea să ajugă e Lună.

De această dată, NASA a trimis pe Marte roverul Perseverance, care a atins suprafața Planetei Roșii în seara zilei de 18 februarie 2020. Perseverance, cel mai complex laborator științific trimis până acum într-o astfel de misiune, este al treilea vehicul trimis în acest an de pe Pământ pe Marte, după cele ale Emiratelor Arabe Unite și Chinei.

Imediat după ce a roverul Perseverance a ajuns pe Planeta Roșie, NASA a publicat pe Twitter un mesaj prin care anunța succesul: „Sunt în siguranță pe Marte”! „Perseverance este în viață pe suprafața planetei Marte”, au mai spus cei de la NASA, pe pagina lor de YouTube.

Apoi, cei de la NASA au revenit cu un nou mesaj pe Twitter, care era însoțit și de prima fotografie realizată pe Marte: „Salut, lume! Prima imagine a casei mele pentru totdeauna”.

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ