Sâmbătă, la iLikeIT, Iulia Ionescu ajunge în sediul Facebook din Marea Britanie!

Sâmbătă, 7 martie, de la ora 10:00, Iulia Ionescu revine cu o nouă ediție a acestui sezon iLikeIT! De această dată, telespectatorii vor descoperi cum arată cel mai mare punct tehnologic al companiei Facebook din Europa și vor cunoaște o parte dintre românii care lucrează acolo.

Facebook are 70 de sedii în întreaga lume și peste 45.000 de angajați la nivel global, sediul central fiind în Silicon Valley.

PRO TV este prima televiziune care a intrat în sediul companiei din Londra și a avut ocazia de a descoperi mai multe despre cum este să lucrezi în cadrul Facebook!

Cu această ocazie, telespectatorii vor afla despre faptul că numeroși români au funcții de conducere la Facebook: coordonează echipe de programatori, vânzări, comunicare, marketing, iar unii dintre ei se ocupă de echipa care face cercetări de piață în Europa și Asia.

Iulia a avut ocazia de a sta de vorbă cu Maria Gioca, Alexandru Voica, Erdal Ibraim și Dana Muntean, iar cei de acasă vor putea afla mai multe de la aceștia.

” A fost o experiență tare frumoasă! Am cunoscut oameni inspiraționali, lideri prin felul lor de a fi. Români care te fac mândru că ești român. Am plecat cu super amintiri de acolo. Abia aștept să vedeți și voi ce am muncit zilele acelea în Londra!", declară Iulia Ionescu înaintea ediției de sâmbătă.

În fiecare sâmbătă, de la ora 10:00, echipa iLikeIT va aduce noutățile din tehnologie la PRO TV!