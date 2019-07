Sarah Brightman, cea mai bine vândută soprană din lume, în Romania

Sarah Brightman, cea mai de succes și cea mai bine vândută soprană din lume va aduce turneul ,,HYMN: Sarah Brightman în concert’’ la Bucureşti, la Sala Palatului, pe 21 octombrie, ora 20.00.

Cunoscută pentru gama ei de trei octave, Sarah Brightman a acumulat vânzări globale de peste 30 de milioane de unități. E singurul artist care a ajuns simultan în primele poziții atât în topurile Billboard de muzică de dans cât și în cele ale muzicii clasice şi a câștigat peste 180 de premii de aur și platină în peste 40 de țări. Brightman este, de asemenea, cunoscută pentru apariția din The Phantom of the Opera, a cărui coloana sonoră s-a vândut în peste 40 de milioane de exemplare în întreagă lume. Duetul sau cu Bocelli, "Time to Say Goodbye", a devenit un succes internațional care a vândut 12 milioane de exemplare în întreaga lume.

Despre turneul mondial, Sarah Brightman spune că fanii ar trebui să "aștepte neasteptatul!",,HYMN: Sarah Brightman în Concert’’ a început deja în America de Sud și va cuprinde peste 125 de spectacole pe cinci continente pe parcursul anilor 2018 și 2019.

Pentru a spori magia concertelor ei, Sarah Brightman colaborează cu un brad faimos care comercializează cristale. Aşa că fanii vor avea parte de surprize...strălucitoare.



Artista a lansat al cincisprezecelea album al sau, HYMN, pe 9 noiembrie 2018 (Decca Gold / Universal Music Group).

"Sunt atât de încântată să împărtășesc acest album tuturor. HYMN este incitant de eclectic, cuprinzând multe stiluri diferite, și aștept cu nerăbdare să interpretez piesele noi în turneul meu mondial. Fiecare proiect pe care l-am făcut a venit dintr-un spațiu emoțional și am vrut să fac ceva care să sune foarte frumos și înălțător. Pentru mine "imnul" sugerează bucurie - un sentiment de speranța și lumina, ceva familiar și sigur, și sper că sentimentul rezonează prin muzică ", a declarat artisa în legătura cu albumul promovat şi în turneu.

