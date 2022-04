Scrisoarea sfâșietoare a unei fetițe de 9 ani către mama ei din Rai, după atacul rușilor

Într-o scrisoare sfâșietoare, o fetiță din Ucraina (9 ani) promite să fie atât de bună încât să o reîntâlnească pe mama ei în Rai.

După ce mama ei a fost ucisă într-un atac al rușilor, Galia i-a scris mamei sale o scrisoare în care îi mulțumește pentru ”cei mai buni 9 ani din viața ei”.

Tragedia s-a petrecut în Borodyanka, unde se pare că situația este mult mai ”crâncenă” decât în Bucha și o mulțime de gropi comune au fost descoperite.

”Mama. Scrisoarea aceasta este un cadou pentru tine, de 8 martie”, scrie fetița.

”Îți mulțumesc pentru cei mai frumoși 9 ani din viața mea.

Îți sunt recunoscătoare pentru copilăria mea. Ești cea mai bună mamă din lume. Nu o să te uit niciodată.

Îmi doresc să fii fericită în ceruri. Îmi doresc să mergi în Rai. Ne voi întâlni din nou în Rai.

O să fac tot ce pot să fiu bună ca să ajuns ca tine, în Rai.

Te pup, Galiya”.

Anton Herashchenko, fost ministru adjunct de interne, a postat scrisoarea pe Twitter.

Here's the letter from 9-old girl to her mom who died in #Borodianka.

"Mom!

You're the best mom in the whole world. I'll never forget you. I wish you'll get in Heaven and be happy there. I'll do my best to be a good person and get in Heaven too. See you in Heaven!

Galia xx". pic.twitter.com/07l7vfQxM4