Se credea că imunitatea la SARS-CoV-2 durează 3 sau 4 luni după infectare și vindecare, dar un studiu nou arată altceva

Pănă acum s-a constatat că imunitatea durează în jur de patru luni la noul coronavirus la cei care au fost infectați, dar deja apar studii care arată că perioada ar putea fi mai lungă de atât.

Potrivit agenției Reuters , un studiu mic, dar esențial din Marea Britanie, a constatat că „imunitatea celulară” la virusul pandemic SARS-CoV-2 este prezentă și după șase luni la persoanele care au avut COVID-19 ușor sau asimptomatic - sugerând că ar putea avea un anumit nivel de protecție.

Oamenii de știință care au prezentat concluziile ce proveneau de la 100 de pacienți cu COVID-19 din Marea Britanie, au declarat că sunt perspective liniștitoare, dar asta nu înseamnă că pacienții nu pot, în cazuri rare, să fie infectați de două ori cu noul coronavirus.





„În timp ce descoperirile noastre ne fac să fim optimisti- cu prudență, e adevărat- cu privire la puterea și lungimea imunității generate după infecția cu SARS-CoV-2, aceasta este doar o piesă a puzzle-ului”, a spus Paul Moss, profesor de hematologie la Universitatea Birmingham din Marea Britanie.





„Există încă multe lucruri de învățat pentru noi înainte de a avea o înțelegere deplină a modului în care funcționează imunitatea la noul coronavirus.”

Experții care nu au fost implicați în mod direct în studiu au afirmat că rezultatele cercetării sunt importante și adaugă un număr tot mai mare de cunoștințe despre imunitatea potențială la COVID-19.

