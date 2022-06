Rusoaicele își pot pune implanturi mamare cu drapelul Rusiei pe ele:  „Îmi permit să mă simt patrioată”

Un chirurg plastician din Federația Rusă a inventat implanturi mamare cu drapelul Rusiei. Acesta a explicat care este motivul pentru care a creat acest model de silicoane.

Tot mai multe invenții uimesc lumea! Cea mai recentă îi aparține chirurgului plastician Evghenii Dobreikin, care a decis să creeze un model de implanturi mamare mai atipic, cu denumirea de „sânul-stat”. Chiar dacă este umplut tot cu silicon, implantul mamar este special datorită drapelului Rusiei, pe care rusoaicele îl pot purta pentru a-și arăta patriotismul. Cu toate acestea, el a decis să conceapă și varianta camuflaj.

Motivul pentru care a luat această inițiativă este strâns legat de patriotism. Evghenii Dobreikin susține că acest model de implanturi mamare reprezintă mai mult decât un abțibild sau un tatuaj.

„Este o decizie stilată pentru cei care își iubesc cu adevărat patria și doresc să aibă ceva mai mult decât un abțibild pe mașină sau un tatuaj. Este un model experimental care este cu adevărat unic, absolut sigur și pot să vă spun clar, a trecut încercările cu succes”, a declarat chirurgul rus.

Se pare că „sânul-stat” a fost deja testat de femei din Rusia și a primit o mulțime de laude.

„Implanturile „sânul-stat” sunt ceea ce am nevoie. Eu nu pot purta steagul mereu cu mine, uneori nici nu am unde să-mi pun pașaportul. Dar „sânul-stat” îmi permite să am steagul mereu și să mă simt patrioată, chiar dacă nu am haine. Este o senzație fantastică, știind că steagul țării tale este mereu cu tine, la propriu, la inimă”, a declarat o rusoaica.

Sursă foto: Captură ecran

