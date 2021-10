Simona Halep, probleme de sănătate? De ce i s-a făcut rău în timpul unei partide de la Transylvania Open

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, Simona Halep a disputat meciul din optimile de finală ale turneului de la Transylvania Open, împotriva rusoaicei Varvara Gracheva.

Pe finalul primului set, Simona Halep a făcut o mișcare greșită și i s-a făcut rău, cerând time-out medical. Inițial, informațiile au fost că românca a acuzat dureri de cap și amețeli, astfel că multă lume s-a gândit că Simona Halep ar fi însărcinată. Doar că lucrurile nu stau deloc așa.

După meci, sportiva din România a făcut lumină în acest caz și a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt. „Spatele mi s-a blocat, durerea este foarte mare și nu mă pot apleca sau mișca prea mult. Dar sunt obișnuită cu durerea, am mai avut asta înainte, am vrut să continui și să termin acest meci. E bine că am câștigat, nu știu cum, dar este o victorie bună pentru mine”, a spus Simona Halep.

