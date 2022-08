Simona Pătrașc, ultima dorință înainte de a-și lua rămas bun de la cele lumești. „Îmi doresc mult”

Moartea Simonei Pătrașc, tânăra din Buzău diagnosticată cu o boală necruțătoare, i-a tulburat pe oamenii dragi din anturajul ei. O persoană care a ținut mult la ea a dezvăluit că Simona i-a încredințat un mesaj important, tradus printr-o ultimă dorință înainte de moarte.

Simona Pătrașc (19 ani) s-a luptat mulți ani cu o boală nemiloasă. În ciuda vârstei fragede de la care a cunoscut suferința, ea a dat dovadă de o maturitate ieșită din comun, dublată de o forță colosală, născută din chin.

Deși era cea mai optimistă din casă, tânăra care a impresionat publicul de la Visuri la cheie se pregătise și pentru scenariul pesimist al despărțirii de cei dragi. Ea i-a încredințat unei prietene dragi, psihoterapeut, o sarcină importantă, aceea de a transmite celor din jur ultima ei dorință.

Între-o postare pe contul ei de Facebook, Corina a dezvăluit ce i-a cerut Simona.

„Într-o zi, am făcut o promisiune. Că am să fiu mesagerul unui copil ce va fi fost un înger. Că am să le spun tuturor cum a visat să plece de lângă noi.

Știi, îmi doresc mult ca atunci când va veni momentul, oamenii să nu se îmbrace în negru. Aș vrea ca ei să poarte alb, să fie liniștiți. Și aș mai vrea să poarte ceva, pentru mine: un zâmbet. Simona

Astăzi, împlinesc dorința Simonei, copilul cu scântei în ochi, blând, înțelept și bun. Azi, cu acordul familiei, transmit acest mesaj și sper ca toți cei care o iubesc să împlinească ultimul vis pe pământ al acestui copil”, se arată în mesajul postat în mediul online.

Mesajele de condoleanțe curg neîncetat pe rețelele sociale, gânduri venite din partea celor care au cunoscut-o pe Simona și care, dintr-un privilegiu rar, au făcut parte din viața ei. Rămas bun, Simona!

Află povestea Simonei AICI .

Fotografii: PRO TV

Vezi și VIDEO: