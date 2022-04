Sir John Hegarty, în Conferință Live la IAA „The Business of Creativity”

Lider mondial în „Creative Thinking” și probabil unul dintre cei mai creativi publicitari ai tuturor timpurilor, Sir John Hegarty vede creativitatea ca un adevărat perpetuum mobile. În cartea sa „Hegarty on Creativity – there are no rules” o exprimă într-un mod pe cât de simplu, pe atât de cuprinzător: „să creezi ceva din nimic”.

Citește și Suma fabuloasă investită de un model în operațiile estetice

Inspirați de el, creatorul a numeroase campanii publicitare memorabile, cel care de-a lungul carierei a desăvârșit creativitatea ducând-o la nivel de artă și transformând-o în una din cele mai importante valori ale vieții și carierei lui, am creat conferința „The Business of Creativity” cu Sir John Hegarty - Founder, Creative, Bartle Bogle Hegarty (BBH) and The Garage Soho, sub umbrela Creativity4Better Hub.

Pe 12 mai, între 11.00 și 12.30, live pe Hoppin, ne propunem să inspirăm, să motivăm și să (re)conectăm intreaga industrie marcom la probabil cea mai importantă valoare din business-urile și viețile noastre: creativitatea.

Conform datelor de la McKinsey, 70% din companiile care au avut o abordare creativă a business-ului lor au înregistrat o creștere a profitabilității. Totodată, o analiză LinkedIn plasează creativitatea ca fiind cea mai căutată abilitate de către angajatori, în ultimii ani.

Susținută de unul dintre cei mai creativi profesioniști ai tuturor timpurilor, John Hegarty, conferința “The Business of Creativity” te echipează cu instrumente tangibile pentru a descătușa și dezvolta impactul enorm pe care creativitatea îl poate avea în business-ul tău, dar și in viața ta de zi cu zi.

De-a lungul carierei sale, John Hegarty a creat campanii memorabile pentru branduri globale precum Levi’s, LEGO, Audi, Boddingtons, Lynx, British Airways sau Johnnie Walker. El este, de asemenea, partener fondator al agenției Saatchi and Saatchi.

În 1982 a fondat, alături de John Bartle și Nigel Bogle agenția Bartle Bogle Hegarty (BBH), care acum are birouri în Londra, New York, Singapore, Stockholm, Shanghai, Mumbai și Los Angeles.

Recent, Sir John a fondat The Garage Soho, o companie care investește în branduri nou lansate și ajută la dezvoltarea acestora, cu investiții care ajung până la 500k £.

Te invităm și te așteptăm la Conferința „The Business of Creativity” pe 12 mai, între 11:00 – 12:30, pentru o supradoză de creativitate, administrată de una dintre cele mai creative minți din lume.

Accesul la eveniment se face pe bază de bilet (pentru membrii IAA si UAPR – 49 euro + TVA, pentru non-membrii IAA si UAPR – 65 euro + TVA).

Dorim să mulțumim partenerului nostru strategic, UAPR.

Rezervă-ți acum locul în primul rând! - https://www.creativity4better.com/