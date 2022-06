Smiley, primul mare concert după doi ani de pandemie! Peste 5000 de oameni s-au bucurat la Sala Polivalentă

Smiley a susţinut pe 31 mai, după 2 ani de restricții, un megaconcert la Sala Polivalentă din Capitală.

Guess Who, Cabron, și Feli au fost doar câteva dintre numele cunoscute care au urcat alături de artist pe scenă. Acesta a pregătit și surprize pentru fani.

„Tot concertul a fost foarte tare. Mă bucur foarte mult pentru Smiley. Se vede că îi era foarte dor să fie pe scenă. Mă bucur că a venit multă lume și oficial ne merge bine”, a spus Piticu, fost membru al trupei Simplu.

Cântărețul a pregătit și o surpriză pentru fani. A lansat în premieră piesa “Scumpă foc”. În videoclip apare și Adelina Pestrițu care nu a lipsit de la eveniment.

„Suntem o gașcă mare, am venit să-l susținem pe Smiley. Am fost foarte încântată că am primit această propunere de a fi rol principal în noul lui videoclip și sper să vă placă”, a spus Adelina Pestrițu.

FOTO: DANIEL BLEJAN

Puteți citi mai multe și vedea imagini de la concert pe știrileprotv.ro