Șoc la US Open: o jucătoare de tenis de 16 ani, pipăită de doi bărbați diferiți. „Nu se va mai întâmpla”

O jucătoare de tenis de 16 ani din Cehia, care și-a făcut debutul la un turneu de Mare Șlem odată cu prezența la US Open, a căpătat o popularitate incredibilă. Tânăra a fost atinsă indecent de doi bărbați din anturajul ei, după o victorie importantă. Cum a reacționat sportiva.

Sara Bejlek a reușit să se califice pe tabloul principal de la US Open, după un șir de victorii impresionante. În timpul ultimei partide de calificare, tenismena de 16 ani s-a dus către banca tehnică a echipei sale, pentru a sărbători victoria.

Ea a fost îmbrățișată de tatăl ei, care a atins-o pe fund, „părintește”. Gestul a fost repetat de antrenorul ei, care a felicitat-o cu aceeași atingere, considerată indecentă de oamenii din lumea tenisului. Vezi foto mai jos!



Sara Bejlek a văzut comentariile din mediul online și a reacționat prompt.

„Sigur că am văzut imaginile. Am văzut o reacție spontană a întregii echipe. Ne-am bucurat. Cu siguranță, poate părea incomod pentru unii, dar am discutat deja cu echipa. Nu se va mai întâmpla”, a spus sportiva unei publicații din țara natală.

Tânăra spune că are încredere în cei doi bărbați și că gestul lor nu a avut nicio conotație sexuală.

„Tata e tata și va fi mereu. Îl cunosc pe antrenor de când aveam opt ani. El mă bandajează, el îmi face masaj”, a mai spus ea.

