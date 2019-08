SOS în cantități industriale! 5GANG pleacă în turneu național

După succesul absolut al primului lor mare show de la Arenele Romane, din 1 iunie, când au reușit să adune 10.000 de spectatori în două concerte consecutive sold out, 5GANG ajung în această toamnă în toată țara.

Pe harta turneului național se află principalele orașe, iar biletele au fost deja puse în vânzare online.

„De când am făcut cele două show-uri de pe 1 iunie de la Arenele Romane, am fost bombardați cu mesaje de genul „când veniți și la noi în oraș?”, „vrem să vă vedem, nu am putut ajunge la București”. De asemenea, am fost foarte surprinși de numărul de oameni care au venit la show-ul de la Arene din mai multe colțuri ale țării, unii chiar de la mai mult de 400 de kilometri distanță, iar asta ni s-a părut impresionant. De aceea am decis să organizăm un turneu în toată țara, am vrut să luăm toată energia și toate lucrurile frumoase care s-au întâmplat la Arene și să le ducem cu noi prin toată țara, în turneul național. Atât prin meet and greet-urile care vor avea loc în fiecare oraș, cât și prin show-ul propriu-zis, noi dorim să ne cunoaștem mai bine cu fanii noștri. De fiecare dată când avem un concert sau un eveniment, pe noi ne surprinde că ei cunosc toate versurile, știu fiecare glumiță pe care noi o facem între noi. Se vede că e o chimie reală și tocmai de aceea ne place să facem cât mai multe evenimente și să avem cât mai multe ocazii de a ne cunoaște fanii și în offline”, a spus Selly.

Piese precum „SOS”, „Story”, „Scuze” sau recent lansata „VIP” se vor auzi toamna aceasta live și în alte orașe în afară de București, iar fanii din Bacău, Iași, Brașov, Craiova, Oradea sau Galați vor fi parte dintr-un show de excepție, cu mult vibe și energie.

Orașele care se află până acum pe lista turneului 5GANG din toamna aceasta sunt:

• Galați – 27 septembrie, Sala Sporturilor, ora 19:00

• Bacău – 28 septembrie, Teatrul de Vară Radu Beligan, ora 16:00

• Iași – 22 octombrie, Sala Polivalentă, ora 18:00

• Brașov – 24 octombrie, Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași, ora 18:00

• Craiova – 26 octombrie, Sala Polivalentă, ora 16:00

• Oradea – 2 noiembrie, Arena Antonio Alexe, ora 16:00

• Timișoara și Cluj urmează a fi anunțate în curând

Anul acesta, de 1 iunie, fenomenul 5GANG a creat un show unic pentru cei 10.000 de spectatori de toate vârstele. Un concert demn de un artist cu multă experiență, primul concert 5GANG i-a arătat pe cei mai iubiți vloggeri ai momentului într-o lumină diferită, aceștia reușind să ofere publicului o experiență, așa cum spun versurile lor, „SOS”.

