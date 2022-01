Start „România arde grasimea!”, campania națională de slăbit inițiată de Anca Alungulesei

Anca Alungulesei, terapeut în nutriție, cunoscută ca Profa de PsihoDietă, care poate fi văzută în fiecare zi de marti la „Vorbește lumea”, la PRO TV, a dat startul campaniei naționale de slăbit „România arde grăsimea”, în care 6 participanți, cu povești diferite de viață și de acumulare a kilogramelor, își propun să topească în total mai bine de 200 de kg, timp de 10 săptămâni.

Un medic rezident, un medic ORL, un fost militar și sportiv de performanță, o mamă activă, aflată în concediu de creștere copil, o studentă la facultatea de nutriție și o bucureșteancă ce lucrează la un depozit sunt cei care au intrat în lupta oficială cu kilogramele, cu ajutorul Psiho-Dietei și al Ancăi Alungulesei, pentru a-și recăpăta libertatea de mișcare, încrederea, sănătatea și fericirea.

„În patru săptămâni de înscrieri, am peste 1000 de persoane dornice să găsească drumul cel mai eficient pentru a scăpa de kilogramele în plus. Am ales 6 tipologii diferite, cu blocaje diverse în procesele de slăbire, pentru a da un exemplu celor de acasa și a ajuta cât mai multă lume să scape de povara kilogramelor în plus și a traumelor generate de către acestea.

Sunt multe kg pe care participanții isi doresc să le elimine, însă ideea nu este să obținem la finalul campaniei această matematică, pentru că nu are nimeni cum să slăbească 40 de kg în 2 luni, ci să afle formula personală care să-i asigure fără efort, succesul in procesul de slabire pe termen lung. Scopul meu este să ii învăț pe participanti cum să isi foloseasca creierul în dietă, la fel de mult cum uziteaza de farfuria de mâncare și de meniul zilei dar si sa ii ajut sa se deblocheze emotional de acest nr mare de kilograme.

În drumul către kg dorite, creierul trebuie să fie prezent, să învățăm să-l folosim și să-l avem aliat în ceea ce ne propunem, ca el să nu ajungă să ne saboteze obiectivul. Fiecare dintre noi este un TOT, nu putem cu alimentația să mergem în dreapta și cu creierul în direcția opusă”, declară Anca Alungulesei la debutul campaniei naționale de slăbit ale cărei rezultate pot fi urmărite în fiecare zi de marți, în emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro Tv.

„Simt furie, tristețe, frustrare atunci când mă gândesc la felul în care am ajuns să arăt! Mănânc, plâng, mănânc, și problema se agravează, deși pe moment mă simt bine” sau „Îmi simt corpul ca o locuință neîngrijită în care niciodată nu invit pe nimeni din rușinea de a nu vedea și ceilalți dezastrul de acolo. Dacă aș scăpa de kg în plus, m-aș simți un om normal, fără acest ambalaj care mă încurcă și mă ține ascunsă” sau „Mi-e frică de boală, sunt supărat pe mine că nu mă mai pot mișca, că nu-mi pot ține nepotul de mână, că nu pot dansa cu soția, că nu mai găsesc cu ce să mă îmbrac, că obosesc numai la gândul că urmează să fac câțiva pași, în condițiile în care eu am fost sportiv de performanță”, sunt doar câteva dintre mărturiile pline de amar pe care cei 6 participanți la campania „România arde grăsimea” i le-au dat terapeutului în nutriție Anca Alungulesei, înainte de a intra în programul Psiho-Dieta.

„Drama fiecărui om care suferă de exces de kg este nebănuit de mare, la fel de mare este și responsabilitatea mea de a-i ajuta să se pregătească pentru succes. Am început deja procesul de slăbit, cu prima ședință de Psiho-Dietă, urmează un ghidaj permanent din partea mea, meniuri personalizate, discuții de deblocare, acceptare și motivație, eliminarea convingerilor limitative despre mancare, corp si kilograme precum și multe încurajări de grup. Am ales să lucrez cu participanții atat unu la unu, dar mai ales în grup, pentru că forța, exemplul și mobilizarea celor din jur motivează. Suntem deja un grup unit și empatic, acesta este marele câștig, un grup în care nimeni nu se simte singur și neînțeles, în care fiecare simte să-l susțină pe cel de lângă la greu, pentru că și el a fost acolo și știe cum e”, susține terapeutul în nutriție Anca Alungulesei, cu peste 10 ani de expertiză în domeniul alimentației sănătoase care va da detalii despre fiecare concurent și etapă din campania națională de slăbit pe platforma https://www.anca-alungulesei.ro/campania-romania-arde-grasimea/.