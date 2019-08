Summer Well 2019. Artiștii care vor cânta la festival

Devenit deja o tradiție de București, a noua ediție Summer Well vă așteaptă în perioada 9-11 August 2019 pe Domeniul Știrbey, Buftea.

The National, The 1975, Jungle, Razorlight, Maribou State, Tender, Pale Waves, Black Honey, Zola Blood și Red Rum Club sunt artiștii care vor susține LIVE concerte pe Orange Main Stage, iar pe Red Bull Music Stage te vei întâlni cu IAMDDB, AJ Tracey, Subcarpați și Bobby Basil.

Trei zile de festival cu un line-up compus din nume mari ale scenei muzicale internaționale, completat de experiențe originale precum: Night Picnic, instalații de artă special create pentru Summer Well, After Party-uri, Glamping sau Bellevue Lounge, care vor transforma atmosfera festivalului într-o vacanță memorabilă de 3 zile.

În exclusivitate la Summer Well anul acesta, sâmbătă, 10 august, zona Red Bull Music Stage este transformată de Subcarpați într-un „Iarmaroc” unde pe lângă concertele trupei, vor mai fi ateliere de beat-uri, atelier de măști tradiționale și alte meșteșuguri sau măști AR.

Summer Well înseamnă mai nou nopți albe alături de prieteni pentru că redefinește experiențele nocturne pentru participanți: vor putea dansa până dimineață la After Party-uri, iar distracția este completată de instalațiile ce capătă o nouă viață odată cu lăsarea întunericului.

Festivalul devine anul acesta în premieră hub-ul ce va reuni o serie de proiecte artistice realizate special pentru festival de către artiști celebri internaționali, sub umbrela Summer Well Art Collection. Printre aceștia se numără: Luke Jerram cu Museum of the Moon, Quintessenz cu o instalație captivantă ce folosește tipare, forme și culoare pentru a schimba percepția asupra spațiului, Javier Riera cu Landscape Light Interventions, Tina Fung și Reza Hasni cu Labradorescence și Morag Myerscough & Luke Morgan.

Printre noutăți vei remarca și zona de Glamping dar și Bellevue Lounge, cu bar privat și platformă amenajată pentru vizionarea concertelor – pentru care participanții își pot upgrada biletele. Mai mult, anul acesta, Summer Well adună cele mai creative proiecte românești, sub denumirea Summer Well X – conferințe, expoziții de artă, cine exclusiviste, zone de gaming – în colaborare cu Visual Playground, One Night Gallery, WeDine sau Bucharest Gaming Week.

Programul festivalului

Vineri, 9 august

Summer Well debutează vineri, 9 august, cu Night Picnic, unde vor cânta Son Lux și Orchestra Simfonică din București, care interpretează într-o manieră clasică, cele mai cunoscute piese ale artiștilor care vor urca pe scenă în cele două zile de festival.

Sâmbătă, 10 august

Orange Main Stage: Red Rum Club, Tender, Pale Waves, Jungle si The 1975

Red Bull Music Stage: Subcarpați prezintă Iarmaroc si IAMDDB

After Party: SPP și Nicecream FM

Duminică, 11 august

Orange Main Stage: Zola Blood, Black Honey, Maribou State, Razorlight, The National

Red Bull Music Stage: AJ Tracey și Bobby Basil

After Party: David August și Zimbru

Pregătește-te de distracție non stop la Summer Well, unde muzica se combină cu o varietate de activități și zone: shopping la Summer Well Pop-up Shop și în Summer Well Fair, healthy food & drinks în Wellness Area, consacratele instalații neon, zona de street food, precum și tiroliana care traversează lacul, căsuța din copac și Stargazing cu telescop. Zona de camping ascunsă în pădure, chiar în inima festivalului și opțiunea Glamping te vor face cu siguranță să ai un weekend ca o vacanță muzicală.

Porțile festivalului Summer Well 2019, care se va desfășura sâmbătă și duminică pe Domeniul Știrbey, din Buftea, se deschid, în ambele zile (10 și 11 august) la ora 12.00. Vineri, 9 august, cu ocazia Night Picnic, accesul se va permite începând cu ora 18.00.

Prețul unui abonament este de 295 lei + taxe până pe data de 8 august (inclusiv) și 345 lei în zilele festivalului. Abonamente și bilete de o zi pentru festival se găsesc online pe www.summerwell.ro și în aplicația de mobil a festivalului.