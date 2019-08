Summer Well anunță pentru 2020 o ediție specială, la aniversarea a 10 ani de festival

Summer Well 2019 s-a încheiat, însă festivalul ca o vacanță muzicală pregătește ediția specială de aniversare a 10 ani, pentru august 2020.

Ediția de anul acesta a fost una la superlativ din toate punctele de vedere, cu unele dintre cele mai speciale concerte din istoria festivalului.

Citește și: VIDEO Experiență inedită la Summer Well 2019. Un alt mod de a simți muzica

The 1975, una dintre cele mai apreciate formații din lume, care se pregătește să scoată al doilea disc într-un an - a avut cea mai mare audiență, în timp ce americanii de la The National i-au cucerit din nou pe români cu show-ul lor intens. Summer Well este deja recunoscut pentru pasiunea de a cultiva genuri de muzică pe care nu le auzi la alte festivaluri.

Anul acesta, Summer Well a redefinit experiențele nocturne, iar distractia a fost la cote maxime. S-a înregistrat un record de audiență pentru festivalul de la Domeniul Știrbey, cu peste 23.000 de participanți în seara de sâmbătă și mai mult de 60.000 de participanți în cele 3 zile de festival.

Festivalul este unic și pentru că a devenit o ”scenă” pentru alte arte. Anul acesta, Space Objekt, Quintessenz, Javier Riera, Morag Myerscough & Luke Morgan, Les Ateliers Nomad au dezvoltat proiecte artistice realizate special pentru festival care au captivat participanții. Iar instalația Museum of the Moon a fost una dintre cele mai instagramate piese de artă expuse, cu un nivel record de postări.

Prin Summer Well Art Collection, festivalul devine singurul loc în care arta modernă, reprezentată de artiști celebri la nivel internațional, e atât de bine reprezentată în România.

Night Picnic, deși parte din Summer Well, a devenit un eveniment extrem de popular și probabil că va fi extins într-o serie de evenimente care să viziteze și alte orașe din țară.

Nu ratați ediția a 10-a festivalului, 7, 8, 9 august 2020, al carei concept este Summer Well Generations, pentru că festivalul adună în fiecare an toate generațiile de iubitori ai culturii alternative.

Biletele „Anniversary edition tickets” la un preț special au fost deja puse în vânzare pe www.summerwell.ro.