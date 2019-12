Summer Well anunta primele trei nume importante care vor urca pe scena in 2020

Summer Well este primul dintre festivalurile importante din Romania care ajunge la editia a 10-a in 2020 si sarbatoreste un deceniu de veri mai bune si distractie pentru cei care asculta muzica alternativa si traiesc inspirati de repere culturale moderne - pe scurt, un deceniu de coolness la Domeniul Stirbey din Buftea in intervalul 7-9 august 2020.

Festivalul va debuta vineri, 7 august 2020 cu deja faimosul Night Picnic, care in acest an va fi extins si va include mai multe surprize. In cadrul Night Picnic, Orchestra Simfonica din Bucuresti interpreteaza intr-o maniera clasica, cele mai cunoscute piese ale artistilor care vor urca pe scena in cele doua zile de festival.

Pentru zilele de festival de 8 si 9 august 2020 primele nume mari ale scenei muzicale internationale care urca pe scena distractiei sunt Of Monsters and Men, Tom Walker si Nothing But Thieves.

Of Monsters and Men, care vin in Romania pentru prima data la Summer Well, au devenit celebri atunci cand au lansat piesa “Little Talks” si in prezent se afla in plin turneu de promovare al celui mai nou album, “Fever Dream” lansat anul acesta.

Iubitorii de muzica buna au sansa sa il asculte pentru prima data in Romania si pe artistul britanic Tom Walker al carui nume este asociat cu succesul urias al piesei “Leave a Light On“. Albumul sau de debut, “What a Time to Be Alive” a ajuns pe locul intai al topurilor din UK si din lume in general.

Pe scena distractiei la Summer Well vor urca din nou si Nothing But Thieves, printre cei mai importanti exponenti ai rock-ului alternativ britanic. In intervalul de timp scurs de la prezenta lor pe scena Summer Well in 2017, britanicii de la Nothing But Thieves au lansat un album, un EP nou si au avut un turneu alaturi de Muse. In prezent lucreaza la un nou album, care va fi lansat in primavara 2020, asa ca fanii vor putea asculta la Summer Well si muzica noua Nothing But Thieves.

Summer Well este deja recunoscut pentru pasiunea de a cultiva genuri de muzica pe care nu le auzi la alte festivaluri. In acest an, tema festivalului este “Generations” - toti cei care au fost si sunt influentati de spiritul artistic si neconventional al festivalului sunt chemati sa se adune din nou.

Summer Well va asteapta la o editie aniversara cu totul speciala in 2020 cu trei zile de festival cu un line-up compus din nume mari ale scenei muzicale internationale, completat de experiente originale, proiecte artistice memorabile realizate special pentru festival care vor transforma atmosfera festivalului intr-o vacanta de neuitat.

Prețul unui abonament este de 215 lei + taxe si poate fi cumparat de pe www.summerwell.ro si www.easytickets.ro.

Summer Well este un festival Orange aflat la a 10-a editie, care are loc la Buftea, la 15km de Bucuresti. Palatul Stirbey si parcul secular care il inconjoara sunt casa festivalului Summer Well inca de la prima editie, in 2011 si au definit aerul boem al festivalului. Spatiul are deschidere la lacul Buftea, dar si un lac interior si cuprinde obiective turistice precum Palatul Stirbey (monument istoric, 1864), Turnul de apa si Capela Stirbey (sfarsitul sec XIX). In 2020, Domeniul Stirbey va trece prin transformari importante si va deveni un spatiu si mai potrivit pentru un festival care creste de la an la an.