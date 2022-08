Sunscreen Film & Arts Festival, în septembrie, la Constanța. Nu rata cele mai așteptate filme ale anului!

Prima ediție Sunscreen Film & Arts Festival va avea loc între 8 și 11 septembrie la Constanța și va aduce în fața publicului de la malul mării cele mai așteptate producții cinematografice românești ale anului. Tot aici vor fi proiectate și filme internaționale precum „Ticket to Paradise”, noua comedie romantică cu Julia Roberts și George Clooney.

Sunscreen propune 30 de evenimente – proiecții de film, cine-concerte și concerte, atât în spații outdoor – în Piața Ovidiu, pe Plaja Reyna și la Teatrul de Vară Soveja - cât și indoor, la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” și la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța.

Piața Ovidiu se va transforma timp de 4 zile în punctul central al festivalului, un adevărat cinema în aer liber. Aici vor fi instalate un ecran imens și locuri pentru 1.500 de spectatori. Accesul la evenimentele Sunscreen din Piața Ovidiu și Plaja Reyna va fi gratuit.

Constănțenii și turiștii sunt așteptați să urmărească primul episod din Clanul, noul serial produs de PRO TV . Clanul are în centru o poveste captivantă, în care publicul va avea ocazia să descopere lupta clasică dintre Poliție și Mafie. Scenariul îi aparține lui Anghel Damian, iar episoadele serialului vor fi regizate de Anghel Damian, Peter Kerek, Cristian Buje și Millo Simulov. În rolurile principale joacă tineri actori români, alături de nume consacrate ale cinematografiei autohtone: Denis Hanganu, Marian Olteanu, George Mihăiță, Theo Rose, Șerban Pavlu, George Ivașcu sau Carmen Tănase, o parte dintre aceștia urmând să fie alături de cei prezenți în Piața Ovidiu.

La Sunscreen va avea loc și avanpremiera lungmetrajului Teambuilding, scris de Alex Coteț și regizat de Matei Dima (BRomania), Alex Coteț și Cosmin Nedelcu (Micutzu), o comedie spumoasă despre viața în corporație și provocările construirii unei cariere. Din distribuție fac parte Matei Dima, Cosmin Nedelcu, Șerban Pavlu si Anca Dinicu, care vor fi prezenți la Constanța pentru a se întâlni cu publicul după proiecție.

Mircea Bravo, unul dintre cei mai urmăriți entertaineri/comedianți din România, va veni la Sunscreen cu avanpremiera primului său film, Mirciulică. Comedia este scrisă şi regizată de Cristian Ilișuan. Acțiunea filmului se petrece într-un orășel transilvănean și urmărește întâmplările din viața personajului Mirciulică din momentul în care acesta pică la examenul de admitere în Magistratură. Alături de Mircea, în film joacă personaje deja cunoscute și îndrăgite de public, precum Bunica - tanti Lenuța.

Spectatorii vor avea ocazia să urmărească în aer liber și Nunți, botezuri, înmormântări, în regia lui Alexandru Lustig, cu Șerban Pavlu în rolul principal. O comedie despre îmbogățire rapidă, dragoste și conflicte între vecini, filmul îi are în distribuție și pe Anca Sigartău, Ilona Brezoianu și Gigi Ifrim.

Festivalul va aduce la Constanța și cele mai noi și premiate filme românești ale sezonului, împreună cu regizori și protagoniști: Nimic despre dragoste (r. Florin Piersic JR), Balaur (r. Octav Chelaru), Capra cu trei iezi (r. Victor Canache, câștigător al Premiului Publicului la TIFF 2022, cu Maia Morgenstern și Marius Bodochi), Oameni de treabă (r. Paul Negoescu). Constănțenii vor avea ocazia să revadă și filme iubite precum Luca (r. Horațiu Mălăele, cu Istvan Teglas, Andi Vasluianu și Rodica Mandache).

Programul include și filme internaționale așteptate de public. Constănțenii vor avea ocazia să urmărească într-o avanpremieră specială noua comedie romantică în care Julia Roberts îl are ca partener pe George Clooney: Ticket To Paradise (r. Ol Parker).

Direct de la Festivalul de la Cannes 2022, din program fac parte și fantezia Three Thousand Years of Longing (r. George Miller), cu Tilda Swinton și Idris Elbas în rolurile principale, și Bestiile / The Beasts (r. Rodrigo Sorogoyen). Lista este completată de uimitorul Orice, oriunde, oricând / Everything, Everywhere All At Once (r. Dan Kwan, Daniel Scheinert, cu Michelle Yeoh), o comedie alertă despre multivers care a bătut recorduri de spectatori în America, Maigret (r. Patrice Leconte), în care Gérard Depardieu aduce pe ecran faimosul detectiv francez, sau Competiția oficială / Official Competition, cu Antonio Banderas și Penelope Cruz în rolurile principale.

Constănțenii vor putea urmări în premieră și filmul bolivian care a câștigat Trofeul Transilvania și Premiul Publicului la TIFF 2022 – Casa Noastră / Utama, în regia lui Alejandro Loayza Grisi, și filmul care a câștigat cele mai multe premii Goya anul acesta, Cel mai tare șef / The Good Boss (r. Fernando León de Aranoa), cu Javier Bardem într-un rol excelent.

Sunscreen propune și două cine-concerte extraordinare pentru prima ediție: Nosferatu, capodopera horror semnată de legendarul regizor F.W. Murnau în 1922, va rula în aer liber la Teatrul de Vară Soveja acompaniată live de artiști constănțeni, pe muzica originală compusă de Simona Strungaru, care va și dirija concertul.

Iubitorii de film clasic sunt așteptați și la cine-concertului Studentul din Praga (1913), acompaniat live de CelloFun, având-o ca invitată specială pe Irina Margareta Nistor, care traduce live filmul.

Programul complet Sunscreen, dar și detalii despre bilete vor fi anunțate curând pe sunscreenfestival.ro, pe pagina de Facebook a evenimentului sau pe Instagram.

SUNSCREEN este un eveniment organizat de Transilvania Film şi Asociaţia Festivalul de Film Transilvania, finanţat de Primăria Municipiului Constanţa şi în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa.