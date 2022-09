SUPERLIGA va fi ROZ, in etapa a 12-a pentru a sustine Fundatia Renasterea

La initiativa Fundatiei Superbet, toate cele 16 echipe ale SUPERLIGii, vor schimba in roz, culorile echipamentului de joc, pentru a sustine programele Fundatiei Renasterea pentru prevenirea si depistarea precoce a cancerului la femeile din Romania.

Etapa aleasa pentru a-si manifesta sustinerea fata de cauza Fundatiei Renasterea si strangerea de fonduri necesare pentru prevenirea si diagnosticarea precoce a cancerului la femei, este cea care debuteaza in ajunul Zilei Nationale de Lupta Impotriva Cancerului de San. Meciurile etapei se vor juca in zilele de 30 septembrie, 1 si 2 octombrie, iar cele 16 echipe vor intra pe teren imbracate cu tricouri roz si purtand un banner cu fundita roz – simbolul luptei impotriva cancerului de san.

Toti cei 240 de jucatori ai SUPERLIGII au raspuns cu entuziasm propunerii de a intra pe teren in tricouri roz, din convingerea ca acest element de noutate va atrage atentia asupra importantei sanatatii femeilor din viata fiecarui barbat. Asa cum femeile au grija de sanatatea copiilor, a sotilor si parintilor, tot asa, cu ocazia Zilei Nationale de lupta Impotriva Cancerului de San, fotbalistii vor transmite tuturor barbatilor din tribune sau de acasa, ca trebuie sa aiba grija de Sanatatea Femeilor din viata lor.

“Deoarece, in ceea ce priveste cancerele feminine, statisticile sunt ingrijoratoare pentru Romania comparativ cu celelalte state din Europa, toate actiunile Fundatiei Renasterea au ca scop promovarea Sanatatii Femeii. Prin campaniile noastre de comunicare din ultimii 21 de ani, transmitem femeilor ca prin preventie si depistare precoce, cancerul de san si cel de col uterin pot fi vindecate, in procent de 98% daca sunt depistate in faza incipienta. Prin proiectele si actiunile noastre, ne dorim ca toate femeile din Romania, sa poata avea acces la servicii medicale de diagnostic, asa cum se intampla in majoritatea tarilor din Europa. Este o mare bucurie pentru noi faptul că jucatorii de fotbal s-au imbracat cu totii in roz, in weekendul in care vom Ilumina in Roz, pentru a 22-a oara, o cladire reprezentativa- simbol al luptei impotriva cancerului de san. Gestul sportivilor din SUPERLIGA, este unul extrem de important pentru Sanatatea Femeilor Romania. Sanatatea trebuie sa fie mereu pe primul plan, trebuie sa o pretuim si sa o mentinem! Ar fi minunat ca macar odata pe an, toti barbatii sa traga un semnal de alarma roz: sa isi incurajeze mamele, sotiile, surorile, prietenele sa faca controalele medicale periodice, ce le pot salva viata!”, a declarat Mihaela Geoana, președintele Fundației Renașterea.

Pentru femeile vulnerabile, care nu pot efectua investigatiile medicale, Fundatia Renasterea, prin centrele sale – Unitatea Mobila de Diagnostic si Centrul Medical de Excelenta Renasterea, ofera teste medicale gratuite, campanie sustinuta de participantii la cursa caritabila Race for the Cure Romania 2022, ce a avut loc in luna iunie in format fizic. In acest an, cursa digitala Race for the Cure continua pana la sfarsitul lunii octombrie, astfel ca, toti cei care doresc sa contribuie la campania de oferire de teste gratuite pentru femeile vulnerabile, o pot face, printr-o donatie pe fundatiarenasterea.ro

Fundatia Superbet are si in acest an, cea mai numeroasa echipa la cursa caritabila din Romania (taxele de inscriere colectate sunt apoi donate). In plus, va dona cate 1 euro pentru fiecare km parcurs de echipele care participă la etapa a 12-a a Superligii, unde Grupul Superbet este principalul sponsor începând de anul acesta.

”În cei trei ani de la înființare, Fundația Superbet a susținut an de an proiecte în jurul prevenției cancerului la femei. Ne-am implicat în Race for the Cure și suntem alături de campaniile vizibile din spațiul românesc dedicate sănătății femeii. Sunt femeie, sunt mamă, sunt la bază și medic, iar ca președintă a unei Fundații îmi doresc să schimbăm realitatea tristă a cifrele - peste 50% din pacientele cu cancer din România sunt diagnosticate abia în stadiile III și IV. Împreună putem ajuta femeile vulnerabile!”, a declarat Augusta Dragic, Președintele Fundației Superbet.

Gestul echipelor din SUPERLIGA se doreste a fi si o incurajare indreptata catre toti barbatii, sa fie alaturi de femeile din viata lor, chiar si atunci cand acestea se confrunta cu temeri si cu diagnostice dramatice care le pot afecta sanatatea, echilibrul si starea emotionala. Statisticile arata ca, in Romania, sunt numeroase cazurile in care femeile diagnosticate cu cancer nu au alaturi de ele in lupta cu aceasta boala , partenerul de viata.

“Fotbalistii sunt profund atasati de culorile cluburilor la care joaca, dar poarta cu drag tricoul roz roz, daca acest gest ne ajuta sa avem femeile din viata noastra sanatoase si fericite. Cu totii avem in vietile noastre femei pe care le iubim si carora le datoram viata, fericirea, linistea, poate chiar si performantele sportive. Trebuie sa avem grija de ele si de sanatatea lor, sa le fim alaturi in orice situatie si sa le incurajam sa mearga la controalele medicale periodice”, a declarat Justin Ștefan, Secretarul General al LPF.

Despre Cancerele Feminine in Romania

Potrivit ultimelor studii, in Romania sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei la nivel național, numărul deceselor se ridică la 3.209 si peste jumătate din pacientele cu cancer din Romania (58,4%) sunt diagnosticate abia în stadiile III și IV, comparativ cu statele europene, unde 70-80% din cazurile noi de cancer sunt depistate în stadiile incipiente ale bolii (0, I și II).

Anual, peste 1.800 de femei mor în România ca urmare a cancerului de col uterin și aproape 3.400 sunt diagnosticate cu această boală. Incidența este de 2,5 ori mai mare decât media UE-27, iar rata mortalităţii este de peste 4 ori mai mare. Incidența poate fi însă redusă cu până la 80% ca urmare a programelor de screening la nivel populațional, însă în România atât depistarea timpurie, cât şi pre-venţia rȃmȃn la un nivel foarte redus, în special în rândul grupurilor vulnerabile.

Informatii despre Fundatia Renasterea

Fundatia Renasterea este o organizatie neguvernamentala, infiintata in anul 2001, care a primit statut de Organizatie de Utilitate Publica in anul 2007. Misiunea Fundatiei Renasterea este aceea de a promova importanta preventiei si depistarii precoce a cancerului de san si de col uterin, de a oferi investigatii medicale gratuite si consiliere pacientilor oncologici.

Alăturându-se Iniţiativei Mondiale de Iluminare în Roz ca simbol al luptei împotriva cancerului de sân, anual, la 1 octombrie, Fundaţia Renaşterea organizează evenimentul - Iluminare in roz a unor clădiri reprezentative din Bucuresti şi din alte oraşe din ţară. In 2014, in urma demersurilor facute de Fundatia Renasterea, Senatul Roman a declarat 1 Octombrie - Zi Nationala de lupta Impotriva Cancerului de San.

In ultimii 21 ani, Fundatia Renasterea a obtinut rezultate remarcabile in ceea ce priveste informarea femeilor din Romania, despre importanta depistarii precoce a cancerului si a oferit peste 117.000 de investigatii medicale in cele doua centre medicale pe care le detine in Bucuresti. In plus, cu sustinerea partenerilor sai, Fundatia a achizitionat si operat doua Unitati Medicale Mobile care au oferit in regim de gratuitate investigatii pentru 24.870 de femei ce locuiesc in zone rurale, unde rata mortalitatii este crescuta din cauza depistarii tardive a afectiunilor. Majoritatea femeilor sunt diagnosticate cu cancer in stadii avansate, din cauza lipsei informatiilor si a barierelor de ordin geografic si financiar.

Informatii despre Race for the Cure

Race for the Cure reprezinta cel mai important eveniment global de constientizare, educare si strangere de fonduri pentru cancerul de san. Inaugurata in anul 1983, Komen Race for the Cure a evoluat de la o cursa cu 800 participanti in Dallas, la peste 150 de curse, pe 4 continente, cu peste 1.6 milioane de participanti in intreaga lume.

Pentru Fundatia Renasterea, acest eveniment reprezinta, in egala masura, un bun prilej de a promova mesaje pentru prevenirea si depistarea precoce a cancerului, de a reaminti femeilor ca cel mai bun tratament este preventia, iar informarea corecta, sportul si optimismul, sunt reteta propriei noastre sanatati. Cele opt editii ale evenimentului din Romania s-au bucurat de participarea a peste 15.000 de persoane, din care peste 300 invingatoare in lupta cu cancerul.

Datorita celor 2730 de români care au luat parte la editia 2022 la cursa de la Bucuresti, din 5 iunie, tot atatea femei vulnerabile vor efectua analize medicale gratuite la centrele Fundatiei Renasterea.

www.fundatiarenasterea.ro www.raceforthecure.eu/ro