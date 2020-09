Sustainability is The NEW BRAVE, conferința la care înveți care sunt secretele unei afaceri sustenabile

2020 este un an atipic. Pandemia de Covid-19 a schimbat modul în care interacționăm, comunicăm sau facem business, astfel încât sustenabilitatea a devenit mai importantă decât niciodată. International Advertising Association (IAA) a venit cu ideea unei conferințe adaptate vremurilor pe care le trăim.

Astfel, plecând de la cuvântul sustenabilitate, IAA organizează „Sustainability is The NEW BRAVE”, sub egida ”Creativity 4 Better Hub”, conferință dedicată exclusiv sustenabilității ca valoare de business. Evenimentul va avea loc pe 17 septembrie și va fi transmis live pe Facebook, pe pagina IAA Romania.

Scopul evenimentului este de a inspira, de a încuraja, de a oferi modele pentru a ne canaliza eforturile spre dezvoltarea unui ecosistem din ce în ce mai sustenabil, iar temele dezbătute vor fi din diferite industrii: retail, energie, servicii financiare, banking, servicii medicale, bunuri de larg consum, media și dezvoltare imobiliară.

Speakerii evenimentului vor fi Valer Hancaș – Președinte IAA România & Communication and Public Affairs Director @ Kaufland România, James Simmons - Managing Director @ Unilever South Central Europe, Raluca Nicolaescu - Head of Marketing @ MasterCard Romania, Alexandra Maier - Senior Corporate Social Responsibility Specialist @ ING Bank România, Alessio Menegazzo - Director Sustenabilitate și Afaceri Insitutionale @ Enel, Ina Bădărău – Public Relations Manager @ Medlife Group, Andrei Ivan - Sustainovation Director @ Skanska Commercial Development Europe.