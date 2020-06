Tânăra care a făcut plângere împotriva lui Alexandru Bălan (Colo), amenințată după ce vloggerul a fost reținut

În urmă cu aproximativ o săptămână, întreaga țară a făcut cunoștință cu un tânăr de 28 de ani care era o vedetă a mediului online: Alexandru Bălan, cunoscut drept Colo.

Vloggerul afirma pe 1 iunie, chiar de ziua copilului, că fetele minore din zilele noastre care merg prea dezbrăcate pe stradă ar trebui abuzate în diferite feluri, dând și exemple de ce le-ar face el unor reprezentante ale sexului frumos.

Ca urmare a clipului pe care l-a postat pe YouTube, tânărul care este urmărit de aproape 1 milion de persoane în mediul online a fost anchetat de poliție, iar oamenii legii de la Secția 9 din Capitală l-au reținut în seara zilei de 9 iunie pentru 24 de ore, ca urmare a plângerilor pe care le-au primit împotriva lui, pe motiv că instigă la viol.

Una dintre tinerele care au făcut plângere împotrvita lui Alexandru „Colo” Bălan chiar a afirmat, în urmă cu o săptămână, că fanii vloggerului au început să o amenințe, după ce au aflat că acesta ar putea să ajungă după gratii.

„Ieri noapte cineva m-a ameninţat cu violul pe Instagram, la o poză cu mine având cinci ani, postată de ziua copilului. Asta după ce am fost repetat înjurată de băieţi de până în 16 ani din cauză că mi-am permis să redactez plângerea penală împotriva lui Alexandru «Colo» Bălan. Un altul m-a sunat toată noaptea şi mi-a trimis un vocal în care spunea «Cine e tăticul tău?» - parafrazând din discursul instigator la viol al lui Alexandru Bălan. Am fost făcută femeie proastă, handicapată, m****ă, etc. Sper că v-aţi convins cât de periculos este acest individ pentru publicul său ţintă. Sper că YouTube o să închidă cât mai repede contul”, spunea tânăra la începutul lunii iunie.

Acum, după ce vloggerul a fost reținut de oamenii legii, femeia a afirmat că amenințările sunt și mai multe, iar unele persoane i-au spus chiar că vor să dea cu mașina peste ea sau să o violeze, dacă nu își va retrage plângerea, notează Mediafax.

„Pe 1 iunie am redactat plângerea penală împotriva lui Alexandru Bălan, după ce am vorbit cu colegele mele de la Centrul Filia. Ulterior, am trimis plângerea către procurori, poliţia s-a autosesizat şi am făcut o postare pe Facebook, în care am scris că urmează să se facă dreptate în instanţă. Atunci au apărut ameninţările, mi-au scris comentarii şi pe Instagram, şi pe Facebook, m-au sunat noaptea, chiar au postat story-uri despre mine. Unul dintre ei mi-a scris că, dacă mă prinde, mă violează. Altul mi-a zis că mă calcă cu mașina, dacă nu îmi retrag plângerea. Am strâns toate aceste amenințări și am fost la poliție”, a dezvăluit aceasta.

Tânăra a fost susținută în demersul ei și de profesorii de la Facultatea de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, care au trimis un mesaj public:

„În ultimele zile, studenta în anul III la Facultatea de Ştiinţe Politice (FSP-SNSPA) a fost supusă unor atacuri şi ameninţări online virulente şi violente, ca urmare a reacţiei sale faţă de declaraţiile inacceptabile ale unui anumit vlogger. Valorile pe care tânăra le-a expus, alături de organizaţiile pe care le reprezintă (Centrul Filia şi Sens Pozitiv), atunci când a solicitat sancţionarea vloggerului care a incitat la viol şi ură sunt valori împărtăşite de comunitatea academică FSP, din care face parte: respingerea fără echivoc a intoleranţei, a misoginismului şi instigării la ură şi violenţă. În calitate de cadre didactice şi oameni, respingem astfel de manifestări şi ne exprimăm solidaritatea noastră cu Andrada şi valorile pentru care a ales să lupte în spaţiul public”

