Teach for Romania declară 8 Martie - Ziua fetelor care nu se lasă

Teach for Romania declară ziua de 8 Martie ca Ziua fetelor care nu se lasă! Ca în fiecare an, Ziua Internațională a Femeii aduce în discuție problema egalității de șanse, iar într-un an umbrit în continuare de pandemie, Teach for Romania trage un semnal de alarmă asupra abandonului școlar și a numărului alarmant de cazuri de nașteri în rândul adolescentelor. Prin profesorii susținuți, Teach for Romania încurajează în fiecare zi fetele din comunitățile dezavantajate să nu renunțe la școală și să își continue educația pentru a-și îndeplini visurile.

Abandonul școlar în România reprezintă o problemă complexă, cu multe fațete. Conform Eurostat, în 2018, rata părăsirii timpurie a școlii a fost de 16,4%, una printre cele mai mari din Uniunea Europeană, 2 din 10 copii din mediul rural abandonând școala. Motivele părăsirii școlii țin de contextul socio-economic al familiei, bullying, lipsa infrastructurii și a transportului, dar și de lipsa motivației personale sau tulburări de comportament. Mai mult, un recent studiu UNICEF pune România pe locul al doilea în topul statelor din Uniunea Europeană cu cele mai multe mame adolescente. Una din 10 nașteri de la noi din țară este a unei mame adolescente, fapt ce aduce de cele mai multe ori și renunțarea la școală. Același studiu arată și faptul că una din șase fete au avut deja un copil înainte de 15 ani, iar până la 18 ani va da naștere celui de-al doilea copil.

Efectele abandonului școlar se simt pe termen lung, iar efectele negative sunt profunde mai ales în mediile dezavantajate. Știm că educația aduce șansa la o viață mai bună, trăită în bunăstare materială. De 7 ani, Teach for Romania pregătește și sprijină oameni motivați care să transforme educația din România. Aceștia își concentrează atenția asupra prevenirii abandonului școlar, a alfabetizării de bază și funcțională (ca toți copiii să știe și să înțeleagă să scrie și să citească), și asupra cultivării colaborării, a spiritului critic, a empatiei și altor abilități care să le servească copiilor pentru toată viața. Profesorii susținuți de Teach for Romania creează un mediu sigur de învățare, îi susțin pe elevii lor să depășească obstacole și să aibă încredere propriile visuri. De altfel, în episodul lansat astăzi din podcastul „Teach la fața locului” prezentăm exemplele fetelor care, susținute de profesorii Teach, au reușit să nu renunțe la școală, în ciuda greutăților.

În plus, vedetele feminine din Pro TV s-au alăturat Zilei fetelor care nu se lasă și încurajează fetele să rămână în școală, oferindu-le exemplul personal. Corina Caragea, Geanina Ilieș și Victoria Răileanu au transmis mesaje video care astăzi vor fi văzute de toți elevii din clase cu profesori susținuți de Teach for Romania. Mesajele sunt disponibile și pe canalele Teach for Romania.

Teach for Romania este o organizație non-guvernamentală, care de 7 ani recrutează și pregătește oameni valoroși să devină profesori și învățători în școlile publice din România, pornind de la cele mai dificile comunități. La Teach for Romania, noi credem că fiecare copil din România are dreptul și poate să aibă parte de o educație de calitate. Fiecare copil are dreptul să își descopere potențialul și să își îndeplinească visul.

În anul școlar 2020-2021, 94 de cadre didactice, participanți în programul nostru, predau în 83 de școli, din 20 de județe. De asemenea, ne bucurăm că, din comunitatea noastră de 136 de alumni, absolvenți ai programului, jumătate au ales să rămână la catedră în școli publice din România. Împreună ajungem astăzi la aproximativ 14 000 de copii. Cei care doresc să le susțină activitate, pot face o donație de 2 euro prin lună prin SMS, trimițând cuvântul MODEL la 8844 sau pot dărui orice sumă doresc pe www.teachforromania.org.