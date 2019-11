TEDxBucharest, evenimentul din cadrul celei mai faimoase serii de conferințe,  pregătește două zile speciale în 2019

TEDxBucharest Metamorphosis, acceleratorul de schimbare este al 11-lea eveniment organizat de echipa TEDxBucharest.

Se va desfășura pe 16 și 17 noiembrie 2019 la Nouă Aula a Universității Politehnice din București cu 22 de speakeri și 4 performance-uri unice.

Speakerii veniți special dn străinătate la TEDxBucharest Metamorphosis sunt:

Christophe Debard - Head of ProtoSpace | Airbus

Lider al Toulouse ProtoSpace, un laborator de inovație în cadrul companiei Airbus, Christophe este și fondatorul Humanity Lab, o inițiativa creată pentru angajații Airbus cu idei inovatoare legate de dizabilități, educație, mediu și proiecte umanitare.

Annastiina Hinsta - Chief Operating Officer, Entrepreneur | Hintsa

Executive coach pentru piloți din Formulă 1, antreprenori femei din Guatemala rurală, CEO de top sau politicieni cunoscuți. Un specialist în viitorul companiilor în a patra era industrială și a productivității muncii, susțînător al echilibrului și wellbeing-ului la locul de muncă.

Jeffrey Eggers - Executive Director pentru McChrystal Group Leadership Institute, autor și executive coach

Fost Consilier al Președintelui SUA Barack Obama pe probleme de securitate națională, Jeffrey a lucrat în extenso la Casă Albă între 2006-2007 și din nou între 2010-2015. Veteran Navy SEAL pentru care a activat timp de mai mult de 20 de ani. Co-autor al cărții best-seller Leaders: Myth and Reality. Executive coach, cercetător și trainer pe subiecte de performanță organizațională și individuală.

Olya Kudina - cercetător pe etică și tehnologie la Delft University of Technology

Specialistă în impactul tehnologiilor asupra comportamentului și valorilor umane, Olya este interesată în studiul AI și al tehnologiilor similare.

Dex-Torricke Barton - director Brunswick Group

Dex a scris discursurile unor din cei mai importanți oameni de business din lume: Mark Zuckerberg, Eric Schmidt, secretarul ONU Ban Ki-moon. A fost directorul de comunicare pentru SpaceX, compania lui Elon Musk.

Refael Bitton - Head of UI/UX, Google Israel

Lucrează pentru Google de peste 11 ani și este pasionat de soluții mobile și inovație.

Tijana Tamburic - Storyteller & Co-fondator Female Narratives

Creatoarea agenției de creație Female Narratives cu o echipa de peste 100 de colaboratori, specialistă în leadership și empowerement feminin.

Jorge Castellanos - designerul și inventatorul de audio wearables, acum Director de Tehnologie la Rocket Insights.

Silent Strike - compozitor de muzică de film și câștigătorul unui premiu Grimme, Silent Strike a deschis concertele celor de la Faithless, Bonomo și mulți alții.

Charles Michel - conector al artei, gastronomiei, psihologiei experimentale, cross-modalismului și designului uman, Charles este starul recentei serii "The Final Table" (Netflix), speaker la Burning Man și The Royal Institution of Science în London.

Toate informațiile și agenda pe zile sunt disponibile acum pe noul website www.tedxbucharest.ro și în aplicația TEDxBucharest (disponibilă în app store și google play store).

Evenimentul este prezentat de Gregory Caremans, director Brain Academy. Gregory este specialist în științe neurocognitive, fost director al Institutului de Științe Neurocognitive din Bruxelles și fondator al Brain Academy. Creator de cursuri online și profesor pentru o comunitate de peste 100.000 de studenți la nivel global.