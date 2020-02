TEDxBucharestSalon dă startul primăverii cu Women March Together, un eveniment ca un manifesto

Conversația despre femei și noul lor rol nu a fost niciodată mai intensă! TEDxBucharestSalon dă startul primăverii cu primul eveniment al comunității, pe 7 martie, la Auditorium Pallady, în capitală.

Women March Together este un eveniment cu cele mai relevante și actuale subiecte: business, well being și vulnerabilitate, social good, dezvoltare personală, creativitate, artă, design, implicare civică, body image, știință. Women March Together își dorește să fie mai mult decât un eveniment de primăvară! E un manifesto pozitiv despre prezentul și viitorul femeilor și feminității!

Primii speakeri confirmați sunt:

Mădălina Uceanu

Senior HR Consultant cu o carieră ce a debutat în 1994, Mădălina este martorul dezvoltării pieței locale de recrutare. Este specialistă în dezvoltare de business, recrutare, headhunting, managementul cariere, consultanță și coaching, brand de angajator, e-recrutare. Speech-ul ei se va concentra pe felul în care crizele în carieră sunt, de fapt, etape evolutive.

Olivia Vereha

Cu o experiență vastă în comunicare, media și user experience design, Olivia este pasionată de produse digitale care îmbunătățesc lumea. Proiectele ei din cadrul Code for România au îmbunătățit sau schimbat sisteme pentru domeniul public, al ONG-urilor, sectorului privat.

Lucia

Primul ei single, “Silence” a fost lansat în 2012 și până acum a strâns mai mult de 27 de milioane de vizionări. Stilul modern indie-pop i-a creat o nișă specială pe scena muzicală locală, deși albumele ei au fost ascultate și de audiențe globale. Lucia a cântat deja pe scene importante din România: Untold, în deschidere pentru Asaf Avidan și pentru Kimbra

Mădălina Bălan

Psiholog de business, consultant senior și Managing Partner Hart Consulting, Mădălina are 20 de ani de carieră, cu peste 8500 de ore dedicate analizei, coaching-ului și dezvoltării executivilor, și peste 3000 de ore de lucru cu echipe de profesioniști. Pe scena TEDxBucharest va vorbi despre ADN-ul liderilor și relația dintre personalitate și stilul de conducere.

Andreea Georgescu

Andreea are un business de consultanță digitală în România. Și este stand-up comedian pe scenele din New York din 2017. Când nu are zile serioase în București, îi face pe oameni să râdă dincolo de ocean, fiind mai mereu între avioane.

Sebastian Armean

Doctor absolvent al facultății Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, specialist în psihiatrie and farmacologie clinică, terapeut și psiholog clinic. La Women March Together se pregătește cu un speech care să decodifice miturile despre sănătate mintală, încredere în sine, body image și cum ne trăim propria corporalitate.

Ioana Gheorghita

Cu o experiență de peste 15 ani în strategie și comunicare de brand, Ioana este consultant independent și colaborează cu agenții de publicitate, echipe de creație și branduri. Portofoliul ei include nominalizări și premii importante în competiții precum: Effie, Cannes Lions, Golden Drum și ADC*RO. Ioana studiază economie comportamentală și aplicarea acesteia în marketing și comunicare.

Mihaela Miroiu

Prof. univ. la SNSPA, inițiatoarea primei școli doctorale de Științe Politice, a studiilor și cercetărilor feministe și a primelor organizații pentru drepturile femeilor în România de după 1989, Mihaela Miroiu este autoarea a 14 cărți de filosofie, politologie și literatură și a editat alte 12. Joacă un rol public activ în calitate de politolog și etician.