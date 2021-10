Concert Pet Shop Boys la București

Pet Shop Boys cantă la București pe 4 iulie, la Arenele Române! Biletele se pun în vânzare joi, pe 21 octombrie, la ora 12:00, iar primele 200 de bilete din fiecare categorie au prețuri earlybird.

Evenimentul va respectă normele în vigoare la momentul desfășurării acestuia.

Pet Shop Boys se întorc la București după 14 ani în cadrul turneului mondial "The Greates Hits Live". Pet Shop Boys este unul dintre cele mai de succes duo-uri din istoria muzicală a Marii Britanii, cu peste 22 de singles în Top 10 UK și patru numărul unu: "West End Girls", "It's a Sin", "Always on My Mind" și "Heart".





În cadrul show-urilor lor live din ultimii 30 de ani, Pet Shop Boys au creat un stil foarte influent numit "pop musical teatre". The Independent au scris despre cel mai recent turneu al trupei: "Cariera lor a arătat că muzică pop și arta de calitate pot coexistă și pot în același timp să atingă forme muzicale superioare" iar Daily Telegraph au adăugat faptul că: "showul lor live combină cultură de calitate, clubbingul, teatrul și cinematografia dar și satiră politică alături de un show extraordinar de lasere" încheind cu The Times și cu catalogarea showului live al trupei că fiind spedtacolul anului și acordându-i 5 stele.





Biletele au următoarele prețuri:

- VIP (cu loc în tribună) - 339 lei în earlybird, 359 lei în presale și 380 la intrare

- Teren (fără loc, în față scenei) - 259 lei în earlybird, 279 în presale și 300 la intrare

- Acces General (cu loc în tribună) - 179 lei în earlybird, 199 lei în presale și 230 lei la intrare

Perioada earlybird este limitată la primele 200 de bilete din fiecare categorie

La prețul tuturor biletelor comandate în earlybird și presale se adaugă comisionul de emitere bilet de 12 lei.

Pentru biletele "cu loc" accesul se face doar prin parc prin lateralele arenei.



Pentru biletele de pe Teren accesul se face pe la porțile de jos din parc ale Arenelor Române.

Biletele oferă participanților acces doar în categoriile în care și-au cumpărat bilet.



Copiii sub 2 ani au acces gratuit doar în zona Teren (nu și pe scaune) și însoțiți de un adult posesor de bilet valabil.

Recomandăm fanilor care vin cu copii sub 10 ani să le proteje acestora urechile cu căști speciale. La concert volumul va fi puternic și acesta poate afecta auzul copiilor.



Organizatorii vor organiza suficiente puncte de vânzare a băuturilor pentru a evita cozile, Arenele Române fiind o locație propice pentru evenimentele de gen. Recomandăm totuși să veniți la concert din timp și nu fix înainte de Pet Shop Boys. Este normal că la orele de vârf, fix înainte de intrarea pe scenă a trupei când se atinge capacitatea maximă a locației, barurile să se aglomereze. Organizatorii vor oferi un program detaliat cu câteva săptămâni înainte de concert.

Consultați programul final cu 3 zile înainte de concert pe bestmusic.ro

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro și în magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzică, IQ BOX și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factură la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în țară.

