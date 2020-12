The Artist Awards aduce emoție și show-uri incendiare, pe 28 decembrie, la PRO TV

Pe 28 decembrie, la miezul nopții, The Artist Awards aduce la PRO TV un show memorabil, în care cei mai iubiți și apreciați artiști și creatori de conținut vor urca pe scenă pentru a-și ridica premiile și pentru a încânta telespectatorii, live, cu unele dintre cele mai ascultate piese din 2020.

În mai puțin de o săptămână vom afla cine sunt câștigătorii categoriilor Best New Act, Best DJ/ Electronic/ Dance Act, Best trap act, Best Video, Best Song, Best Collaboration, Best Female, Best Male, Favorite Artist, Beauty Award, Content Creator of the year, Best Tik-Tok și The Artist și vom avea parte de câteva show-uri extraordinare pregătite special de artiști pentru aceast eveniment.

“E bine că ne vedem, că se întâmplă lucruri. Ne simțim artiști din nou, pentru că ne-a lipsit un astfel de eveniment, ne este dor să fim pe scenă, ne este dor să simțim toate emoțiile astea, să vedem dacă vom câștiga un premiu, dacă am fost votați. Cred că și ceilalți artiști sunt în asentimentul meu, simt că așa a fost pentru toată industria muzicală. Abia aștept să le cânt oamenilor”, a spus Andra.

“Mi-a fost dor de scenă și m-am bucurat că am avut din nou ocazia să cânt astfel, să am coregrafie, să fie totul live. Ne vedem curând”, a declarat Antonia.

“Abia așteptam să urc din nou pe scenă și să pregătesc un astfel de show. A ieșit unul foarte mișto, plin de pasiune. 2020 a fost un an mai trist pentru noi toți, dar în schimb am fost nevoiți să ne bucurăm de ceea ce avem, de prezent. Pe mine m-a ajutat să mă conectez și mai mult cu publicul meu, cu oamenii de aici, cu mine, cu gândurile mele. Am încercat să văd părțile bune, pe care le-am transpus în show-ul pe care-l vom prezenta pe 28 decembrie”, a spus Rengle.

Alina Eremia, Andra, Antonia, Carla’s Dreams, DJ Project & Andia, INNA, Irina Rimes, Rengle, Roxen, The Motans și EMAA vor aduce pe 28 decembrie, la PRO TV, un spec-tacol formidabil, cât un an întreg de concerte și întâlniri cu publicul.