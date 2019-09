The Artist Awards - prima ediție a premiilor muzicale și de online, pe stadionul Ion Oblemenco de la Craiova

Pe 11 și 12 octombrie, la Craiova, pe stadionul Ion Oblemenco, va avea loc prima ediție The Artist Awards, premii de online și muzicale acordate celor mai relevanți creatori de conținut și artiști din România.

Pe 11 octombrie vor fi celebrați cei mai reprezentativi influenceri din România, iar pe 12 octombrie vor fi premiați artiștii câștigători la categoriile: The Artist, The Artist on TV, Best Female, Best Male, Best Song, Best Pop Rock, Best Dance, Best Video, Best DJ Act, Best Production Artist, Best Collaboration.

Pentru categoriile Best Favorite Artist si Best Trap Artist, fanii pot vota pe site-ul http://theartistawards.com artiștii lor preferați.

Pe scena de pe stadionul Ion Oblemenco vor urca artiști cu show-uri special create pentru The Artist Awards precum: Antonia, Delia, INNA, Carla’s Dreams, The Motans, Shift, Dirty Nano, Blacklist, Spike, Cristi Minculescu & Valter & Boro, Alina Eremia, AMI, Ana Baniciu, Florian Rus, Killa Fonic, Gran Error, Irina Rimes, El Nino, DJ Project, Pax, Raluka, Mark Stam, Pacha Man, Minelli, Sickotoy, Roxen, Sonja, Spania99, Tostogan’s, Vanotek (cu Myata și Lori), Vescan și alții care vor fi anunțați în perioada următoare.

Producția evenimentului va fi impresionantă: cel mai mare ecran led din România de 600mp2, scena 60mp dintr-o parte în alta, conținut video dedicat fiecărui moment în parte, momente pirotehnice.

Stadionul Ion Oblemenco din Craiova este un stadion multifuncțional, cu o capacitate de 30944 de locuri.

The Artist Awards este organizat de Big Ideas cu sprijinul Global Records în parteneriat cu Kiss FM, LIDL și Opera Română Craiova.

Accesul la eveniment se face pe baza de bilete, disponibile cu cost zero, care vor fi disponibile incepand cu 1 octombrie.

Locurile sunt limitate de capacitatea stadionului.

